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18.11.2018 07:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Водолазы ТОФ развернули флаг Российской Федерации на рекордной глубине

Текст: Ольга Журман

Эксперимент по первому в истории ВМФ погружению водолазов на рекордную глубину 416 метров успешно завершен на Тихоокеанском флоте, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Эксперимент погружения водолазов - глубоководников в водолазном колоколе на глубину 416 метров с выходом на грунт проходил 29 октября, и только сегодня акванавты успешно выведены из барокамеры спасательного судна "Игорь Белоусов", где проходили компрессию, адаптацию, а затем декомпрессию.

В ходе погружения моряки провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к макету эпроновской выгородки условно аварийной подводной лодки.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Выйдя из барокамеры, командир группы доложил водолазному инспектору Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитану первого ранга Евгению Удалову о выполнении задания и вручил ему Государственный флаг Российской Федерации, который ранее был развернут на покоренной глубине.

С первым в отечественной истории рекордным глубоководным погружением акванавтов поздравил командующий Тихоокеанским флотом Адмирал Сергей Авакянц. Участникам глубоководного погружения была зачитана поздравительная телеграмма Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева.

Сообщается также, что в ходе эксперимента подтверждена эффективность глубоководного водолазного комплекса "ГВК-450" СС "Игорь Белоусов".

Справка "РГ"

Спасательное судно "Игорь Белоусов" оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который по расчетам позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с "аварийной подлодки" на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам. Ранее рекордными считались погружения на глубину в 200 метров (осуществлено на Тихоокеанском флоте в 1991 году с борта спасательного судна "Алагез") и на глубину 315 метров (осуществлено в 2017 году с борта "Игоря Белоусова").

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