В Махачкале в перестрелке погиб сотрудник Росгвардии

В Махачкале застрелили сотрудника Росгвардии.
Правоохранитель попытался остановить конфликт, вспыхнувший возле одного из городских кафе. При этом сотрудник Росгвардии действовал во внеслужебное время, сообщили "РГ" в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Дагестан.
Один из участников конфликта начал стрельбу из огнестрельного оружия. Сотруднику Росгвардии ответным огнем удалось его ранить, однако в перестрелке правоохранитель тоже получил смертельное ранение.
Сейчас выясняются обстоятельства происшедшего.