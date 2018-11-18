В Махачкале в перестрелке погиб сотрудник Росгвардии

В Махачкале застрелили сотрудника Росгвардии.

Правоохранитель попытался остановить конфликт, вспыхнувший возле одного из городских кафе. При этом сотрудник Росгвардии действовал во внеслужебное время, сообщили "РГ" в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Дагестан.

Один из участников конфликта начал стрельбу из огнестрельного оружия. Сотруднику Росгвардии ответным огнем удалось его ранить, однако в перестрелке правоохранитель тоже получил смертельное ранение.

Сейчас выясняются обстоятельства происшедшего.