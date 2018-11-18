КС РФ обозначил условия процессуальной правопреемственности

КС РФ разрешил судам назначать правопреемниками в судебном процессе по защите права собственности граждан, которые приобрели это имущество после начала разбирательства. Соответствующее решение КС вынес по обращению отца и сына Болчинских.

Когда Борис подарил Артему загородный дом, то уже находился в состоянии тяжбы с соседом из-за границы участка. С возрастом отцу стало тяжело ходить на суды, и он надеялся, что сын доведет дело до конца и взыщет с ответчика судебные издержки. Однако суды общей юрисдикции фактически предложили Артему пройти все этапы процесса заново и заново за них заплатить. По мнению судей, статья 44 Гражданского процессуального кодекса РФ содержит исчерпывающий перечень возможного процессуального правопреемства. А поскольку о договоре дарения в этой статье ничего не сказано, Артем не может стать правопреемником. В то же время, поскольку Борис перестал быть собственником участка, его права действия соседа более не нарушают, решил суд: претензии к соседу удовлетворению не подлежат.

По мнению заявителей, подобный подход нарушает их конституционное право на судебную защиту и основополагающий принцип равенства перед законом и судом. Но еще в ходе публичных слушаний по этому делу представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, признали главной проблемой не саму статью 44 ГПК РФ, а правоприменительную практику по ней. На взгляд полномочного представителя Совета Федерации в КС РФ Андрея Клишаса, формулировки оспоренной статьи позволяют проводить замену участника процесса и при смене собственника имущества. КС РФ с такой позицией согласился.

Как отметил адвокат Михаил Янкевич, представляющий интересы Болчинских, решение КС теперь позволит Артему завершить тяжбу с соседом, а также станет основанием для разрешения других подобных ситуаций. Вместе с тем практику преодоления закона путем толкования, а не признания нормы, не соответствующей Конституции, он считает несколько ущербной. Однако судьи КС фактически оставили практическое разрешение ситуации на усмотрение законодателя, обозначив его право на внесение изменений "в регулирование оснований и порядка гражданского процессуального правопреемства, направленные на их совершенствование".