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18.11.2018 20:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Немцы заговорят по-русски

На культурном форуме рассказали, где пройдут "Русские сезоны"-2019
Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
На полях Международного культурного форума, который с 15 по 17 ноября прошел в Северной столице, было подписано более 30 соглашений о сотрудничестве. А это значит, что в следующем году нас ждет множество интересных и необычных событий, одно из которых - "Русские сезоны" в Германии. Что представят немецкой публике и как фестиваль встречали в Италии, рассказали организаторы. За два года "Русские сезоны" сумели собрать аншлаги в Азии и Европе - в 2017-м фестиваль прошел в 40 городах Японии и представил свыше 200 самых разных мероприятий, в этом - охватил 74 города в Италии уже с 310 событиями. Количество посетителей впечатляет: 3,5 миллиона в Японии и шесть миллионов в Италии.
35 тысяч человек из сотни стран побывали на культурном форуме в Петербурге - как участники и гости. Фото: РИА Новости 35 тысяч человек из сотни стран побывали на культурном форуме в Петербурге - как участники и гости. Фото: РИА Новости
35 тысяч человек из сотни стран побывали на культурном форуме в Петербурге - как участники и гости. Фото: РИА Новости

Немецкие "Русские сезоны" станут третьими по счету и, как прежде, позволят зрителю познакомиться со всем спектром российской культуры: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов и букинистических выставок. Это, по словам директора фестиваля Алексея Лебедева, одна из уникальных черт проекта.

- Кроме того, что мы собираем в рамках "Русских сезонов" все разнообразие культурной жизни России, - говорит Лебедев, - важно, что по окончании проект из страны не уходит. Многие учреждения продолжают приезжать с гастролями, придумывают новые совместные проекты. Фестиваль дает импульс к продолжению связей.

Такая дружба, например, завязалась между миланским "Пикколо-театро" и Александринкой: петербургская труппа показала в Италии сразу четыре своих спектакля по классическим произведениям - Гоголь, Чехов, Блок. И сейчас в "Пикколо" даже включили русские спектакли на русском языке в свой постоянный репертуар.

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи
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В том же Милане, в "Ла Скала", после десятилетнего перерыва впервые состоялись гастроли балетной труппы Большого театра, в Мантуе открылась выставка Марка Шагала при участии Третьяковской галереи, а еще показали новый фильм Андрея Кончаловского "Грех", повествующий о великом итальянском художнике и скульпторе Микеланджело... В Германии, которой переходит эстафета от Италии, планку не снизят.

- Уже сейчас запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут по всей стране, а церемония открытия состоится 7 января в Берлине, - сообщил на форуме заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

Известно, что концерты в Германии дадут столичный музыкальный театр "Геликон-опера" и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы". А петербургский "Мюзик-Холл" и Тюрингский симфонический оркестр проведут совместные гастросли. Кроме того, в рамках "Русских сезонов" в Германии на сцене Берлинской филармонии выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

- Культурная дипломатия - это не только переезд спектаклей, выставок, концертов из страны в страну. Это когда никакие политические разборки не могут повлиять на наши отношения, и мы хорошо видим это на примере фестиваля "Русские сезоны", - уверен директор "Пикколо-театро" Серджио Эскобар.

Кстати

В VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме приняли участие 13 тысяч участников "профессионального потока", более 20 тысяч участников "общественного потока". Всего около 35 тысяч человек из сотни стран. Статус "страна - гость" получили два государства: Италия и Катар. Работа проходила по 14 тематическим секциям: кино, музыка, музеи, уличный театр - практически все области и направления творчества стали предметом заинтересованного обсуждения. Центральной площадкой стал Главный штаб Государственного Эрмитажа.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Санкт-Петербургский культурный форум
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