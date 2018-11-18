Видео: Путин посетил "оазис Древней Руси"

В субботу Владимир Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вместе с епископом Тихоном, митрополитом Псковским и Порховским, наместником святой обители.

На сайте Кремля опубликованы кадры пребывания главы государства в монастыре и посещение знаменитых пещер. Телеканалы показали в эфире, как президент и митрополит ходят по обители.

Это один из самых больших мужских монастырей в стране, находится в 50 км от Пскова. Обитель основана в 1473 году, на ее территории больше 10 храмов.

Путин был здесь в августе 2000 года, беседовал со старцем, архимандритом Иоанном. Накануне он вместе с митрополитом Тихоном зашел в ту самую келью.

Также президент принял участие в церковных службах, в том числе в подземном храме. Показали главе государства и святой колодец, ризницу, библиотеку.

"Здесь такой оазис Древней Руси", - сказал митрополит Тихон, добавив, что в 1392 году стало известно, что в этих пещерах живут монахи. "А сам монастырь начался в 1473", - заметил он.