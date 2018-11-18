Владимир Путин призвал принять меры в сфере лекарственного обеспечения

Президент России Владимир Путин провел совещание по проблемам лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге, а затем лично удостоверился в наличии необходимого набора лекарств по доступным ценам в одной из городских аптек.

В обычную аптеку Санкт-Петербурга Владимир Путин зашел, остановив кортеж, чтобы услышать мнения не только чиновников, но и простых людей. "Мы думали, вы приболели!" - заметили удивленные покупатели. На это глава государства ответил: "Слава богу, нет!". И поинтересовался наличием жизненно важных препаратов. Все оказалось в порядке, ведь, как заверила заведующая, ассортимент лекарств находится под постоянным контролем, поэтому важные препараты всегда на прилавке. Не получил президент жалоб на ассортимент и на цены и от покупателей.

Впрочем, у российского лидера уже была информация о том, что в лекарственной системе далеко не все в порядке. О чем он и заявил чиновникам уже на специальном совещании.

В целом на лекарственное обеспечение в нашей стране ежегодно тратится более 380 млрд рублей бюджетных средств. Однако эти деньги, как заметил президент, отнюдь не всегда используются рационально, а иногда попросту "утекают сквозь пальцы".

На местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них

Так, власти далеко не всех регионов знают, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и какая их часть пользуется льготой. Владимир Путин считает, что такое стало возможным из-за отсутствия должного учета. В итоге не все льготники получают нужные им препараты.

Кроме того, президент обратил внимание и на "тревожный фактор неравенства в финансировании льгот". По данным за прошлый год, средние расходы на лекарства для одного льготника различались в разных регионах более чем в семь раз. Кроме того, в региональном разрезе серьезно отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан. Так, в одной области в соответствующий список включено 554 препарата, а в соседней - только 180. "Это никуда не годится", - заметил Путин. Ведь выходит, что льготники, проживающие в одном регионе, получают некоторые лекарства бесплатно, а их соседи из другого региона вынуждены платить за такие же препараты из своего кармана.

- Существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению, и не учитывает потребностей конкретного человека, - резюмировал Владимир Путин. - Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них.

Глава минздрава Вероника Скворцова сообщила, что к проблемам в этой сфере привела монетизация федеральных льгот. В результате был нарушен солидарный принцип в системе федерального льготного лекарственного обеспечения. Результат - выведение 80% финансовых средств из лекарственного обращения.

По ее словам, "это вызвало дополнительную нагрузку на региональные бюджеты и усилило региональное неравенство в лекарственном обеспечении региональных льготников".

Для решения этого вопроса и необходимо ввести единый регистр льготников и перечень жизненно важных препаратов, согласилась с президентом министр. Поправки в законы по этому поводу необходимо подготовить к принятию в ближайшее время, уверена Скворцова. Если законодательно закрепить единый перечень лекарств, то это поможет бороться с ситуацией, при которой большинство регионов "искажают перечень жизненно важных препаратов как по объему, так и по составу". Как рассказала Скворцова, некоторые регионы даже добавляют в него препараты и БАДы по своему усмотрению.

Владимир Путин обратился не только к правительству, поручив ему принять меры, но и к губернаторам. Он призвал их пресечь негативную практику, которая ведет к завышению цен на медикаменты.

Дело в том, что "власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов", заявил российский лидер. По его словам, такими привилегированными исполнителями чаще всего становятся местные унитарные предприятия. "Да и бог бы с ними, если бы они корректно работали. Но это, как правило, не так, уважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещания. - Эти предприятия ориентируются, прежде всего, на собственную выгоду и, к сожалению, очень часто злоупотребляют своим монопольным положением на рынке - цены завышают просто". Но проблема в том, что наряду с завышением цены такая практика приводит к уменьшению количества лекарств на рынке, а значит, и количества людей, которые их получают.

Навести порядок в данной сфере власти надеются, запустив специальную информационно-аналитическую систему мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд. Этот шаг позволит блокировать любые попытки завышения цены на медикаменты. Кроме того, система поможет рационально использовать бюджетные средства, направить их на повышение качества льготного обеспечения граждан лекарствами, кардинально повысить их доступность и увеличить количество людей, пользующихся такими льготами.