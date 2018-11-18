Власти Республики Коми объединяют небольшие сельские поселения

В республике Коми объединят несколько сельских поселений: Дзель и Зимстан, Усть-Нем, Мыелдино и Парч. Все они относятся к Усть-Куломскому муниципальному району. Как заявляют власти, это улучшит управляемость территориями, снизит затраты на содержание администраций сел.

Объединяют в регионе уже несколько лет. Реорганизовали более 30 образований, а муниципальный район Вуктыл и город Вуктыл стали одним городским округом. Главы округа Виктора Крисанова считает: "плюсы - это консолидированный бюджет, устранение дублирующих полномочий, снижение численности депутатов. Всего их было 69, осталось 15. Минусы - местами не хватает муниципального контроля".

В Сосногорском районе объединили город Сосногорск и семь сельских поселений. Так решили проблемы, связанные с нормотворческой деятельностью. Но и сами люди в селах ничего не потеряли, утверждают сосногорские чиновники. Сохранились все льготы для специалистов на селе, географические названия населенных пунктов остались прежними, не изменился и порядок оказания государственных и муниципальных услуг. Также работают магазины, школы, библиотеки, фельдшерские пункты, по маршрутам ходит пассажирский транспорт, решаются вопросы со сбором отходов, освещением улиц. Ответственность закреплена за общим муниципалитетом.

В Сосногорском районе объединили город Сосногорск и семь сельских поселений

Другие главы сельских поселений отмечали, что стало больше работы по муниципальным контрактам - вывозу мусора, работе котельных, возникают вопросы по деятельности нотариуса. Предполагали, что сэкономленные при объединении средства пойдут на развитие территорий, но этого пока не случилось.

Публичные слушания по поводу объединения проходят еще в одном районе - Усть-Куломском. В селе Дзель, к которому относится и деревня Габово, высказались за объединение. Здесь, по официальным данным, проживают 242 человека, в Габово - 27. По факту в Дзеле живет около ста человек и в большинстве своем это пенсионеры. Школ и детских садов в Дзеле нет. Двое детей учатся и живут в интернате поселка Зимстан, с которым и хотят объединить Дзель.

30 муниципальных образований уже реорганизовали в Республике Коми за несколько лет, а муниципальный район Вуктыл и город Вуктыл стали одним городским округом

Никаких предприятий в селе тоже нет. Магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю, и объединение на него никак не повлияет. За кладбищем ухаживают сами жители. Когда есть необходимость зимой чистить дороги от снега, заключают договор с частником.

В администрации сельского поселения Зимстан корреспондента "РГ" заверили, что на жителях села Дзель и деревни Габово процесс никак не скажется. В Дзеле останется специалист, он по-прежнему выдаст нужные справки, займется нотариальной деятельностью.

Компетентно

Есть два варианта "укрупнения". Первый - когда объединяют поселения, которые граничат между собой. Особенно активно этим занимаются, например, Республика Коми, Саратовская область. Второй - когда муниципальный район преобразуют в городской округ, и все поселения на этой территории упраздняются. Эти процессы активно идут в Подмосковье на Ставрополье, других регионах. Четких критериев, кого можно объединять, а кого нет, не дано. Есть довольно неопределенный критерий пешей доступности, но не более того, рассказывает Роман Попов, заместитель директора направления "Муниципальное экономическое развитие" Института экономики города. Так что объединение двух поселений в 10 минутах ходьбы друг от друга и в 2 часах будет законным. "Делается это для того, чтобы усилить муниципалитеты", - говорит Роман Попов.

Считается, что объединение позволит сэкономить бюджетные средства, которые идут на содержание администраций. Кроме того, у мелких поселений бывают сложности с квалифицированными кадрами, которые также можно решить укрупнением. Но для жителей объединение может быть дискомфортным: местная власть "отдаляется" от них. Была администрация на соседней улице, а стала в соседнем селе. При объединении тот, кто жил в центре, может оказаться на окраине. А это не всем нравится. Чтобы решать местные проблемы, приходится ехать многие километры. Тем более это критично, когда муниципальный район становится городским округом и низовой уровень местного самоуправления попросту ликвидируется. В таких случаях доступность местной власти для жителей может снизиться.

К тому же часто для жителей то, что их поселение объединили с другим, становится новостью. "Многих этот вопрос не интересует на этапе обсуждения, а когда решение принято, то уже поздно", - говорит Роман Попов. Для изменения границ достаточно решения местных депутатов. Местные власти могут вынести этот вопрос на публичные слушания, но даже в этом случае мнение людей может не иметь существенного веса. У администраций есть проверенный набор механизмов как сделать так, чтобы на слушаниях было принято нужное решение: провести слушания в рабочее время, поздно о них оповестить... На обеспечение социальной инфраструктурой объединение не влияет: большинство этих вопросов все равно решается на уровне региона, а школы, детсады и поликлиники строят из расчета на количество жителей. Поэтому от объединения меньше их не станет.

Подготовила Ирина Жандарова.