В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма

Крымчан предупредили о приближении непогоды: новая неделя начнется со шторма.

Как сообщило региональное МЧС, завтра на полуостров обрушатся сильные дожди и ветер до 25 м/с.

Местных жителей попросили по возможности не выходить на улицу и оставаться в помещениях с закрытыми окнами, а если непогода застанет в личном транспорте - медленно остановиться на обочине и переждать ливень со включенными аварийными огнями.

В случае чрезвычайных ситуаций можно воспользоваться телефонами 101 (единый номер пожарных и спасателей) и (3652) 55-09-04 - номер доверия крымского МЧС.