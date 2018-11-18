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18.11.2018 21:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Корона на примерку

Лагно сыграет в финале чемпионата мира в Ханты-Мансийске
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
В финале женского чемпионата мира по нокаут-системе, который проходит в Ханты-Мансийске, сыграет представительница России.

За корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь будет бороться двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира по блицу 2010 года и чемпионка мира по быстрым шахматам 2014 года Екатерина Лагно. Напомним, что Цзюй пробилась в финал, победив другую представительницу России, Александру Костенюк. Лагно же сошлась в непростом противостоянии с украинкой Марией Музычук и сумела победить лишь на тай-брейке с общим счетом 3:1.

- Первая партия была долгой, и мне казалось, что она закончится ничьей. Но я каким-то образом победила, несмотря на двух слонов у соперницы. Однако в цейтноте мне было тяжело защищаться. А во второй партии Мария выглядела уставшей, чуть не падала в обморок, - цитирует Лагно пресс-служба Международного шахматного клуба.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Россиянке также задали вопрос, успевает ли она следить за матчем за мировую шахматную корону между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом Фабиано Каруаной. Лагно дала свою оценку этому противостоянию: "Кажется, что Карлсен сейчас не в лучшей форме. Впрочем, он также был не в идеальных кондициях и в соперничестве с Карякиным, но все же выиграл. Возможно, такова его стратегия - играть подобным образом и побеждать на тай-брейке".

К слову, после шести партий в Лондоне между Карлсеном и Каураной пока сохраняется паритет. Общий счет матча 3:3 и никому из гроссмейстеров не удалось выиграть ни одной партии.

Ну а шансы Лагно в югорском финале в интервью ТАСС прокомментировал гроссмейстер Сергей Шипов.

- Выход Екатерины в финал стал абсолютно закономерным результатом ее игры. Впечатлила ее психологическая стойкость и уверенность. У Екатерины разносторонний стиль игры, который редко встречается в женских шахматах. Ее выход в финал - блестящее достижение. Что касается прогнозов, то китаянка отдала чуть меньше сил на пути к решающим матчам и у нее будет небольшое преимущество, - отметил Шипов

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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