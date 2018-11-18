Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ

С 20 ноября будет временно ограничен транзит через Россию в Казахстан мяса птицы из США. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Ведомство приняло такое решение, так как есть угроза, что на российский рынок из Казахстана попадет продукция неизвестного происхождения. И это может произойти, так как в Казахстане нет внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и из-за несоблюдения сроков интеграции информационных систем.

Уточняется, что в октябре Россельхознадзор приостановил движение семи партий птицы из США, которая следовала в Казахстан, так как были выявлены нарушения. Например, ветеринарные сертификаты на часть продукции были оформлены американской стороной, когда она уже была в Евросоюзе. Часть мяса птицы пришло в ЕАЭС с истекшим сроком хранения. Плюс, в птице, произведенной предприятиями из США "Mountaire Farms Incorporated" и "Equity Group-Kentucky Division", выявили остатки лекарственных препаратов.

В итоге Россельхознадзор решил вернуть в Евросоюз, откуда пришел груз, все партии весом 185 тонн.