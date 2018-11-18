В 2016 году Владимир Морозов стал первым российским пловцом, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. Два года спустя он повторил это уникальное достижение.

Морозов выступил на семи этапах - в Казани и Дохе, объединенных в первый кластер, Эйндховене и Будапеште (второй кластер), Пекине, Токио и Сингапуре (третий кластер). Плавал вольным стилем, баттерфляем и на спине. Установил один рекорд мира на 100-метровке комплексом (50,26) на старте в Нидерландах, а потом показал точно такое же время в Японии. За победу получил 150 тысяч долларов из призового фонда в 2,5 миллиона. Еще 150 тысяч заработал в качестве бонусов за лидерство по итогам отдельных кластеров и за мировые рекорды. И это,не считая стандартных вознаграждений за первые и призовые места, которых было очень много.

В общем, к главному старту зимнего сезона - чемпионату мира на короткой воде, который пройдет с 11 по 16 декабря в китайском Ханчжоу, - Владимир Морозов подходит в прекрасном настроении и отличной форме. О том, как он как готовится к соревнованиям, как относится к своим успехам в 25-метровом бассейне и мечтает ли до сих пор об олимпийском "золоте", Морозов рассказал корреспонденту "РГ".

Володя, оторваться от Кирилла Пригоды, занявшего второе место в кубковой серии, удалось в том числе благодаря мировым рекордам. Насколько принципиально для тебя быть не просто победителем, а рекордсменом?



Владимир Морозов: Когда я учился в университете, писал себе мотивировочные посты на стене с теми секундами, к которым стремился. В пять утра тяжело встать с постели, а тут открываешь глаза и видишь цель. Это чуть-чуть помогает. Сейчас же важны не секунды как таковые, важно сделать что-то по-новому в технике, в скольжении, в прохождении поворотов и за счет этого побить рекорд. Больше интересны не результат, а процесс.

Ты по-прежнему контролируешь этот процесс сам и работаешь без тренера?



Владимир Морозов: Я занимаюсь плаванием с 16 лет, знаком и с российской, и с американской системой. По опыту могу сказать, что у каждого тренера есть свой подход, свои методы. Но я уверен, что знаю свой организм лучше любого специалиста. Например, я не хочу плавать по 6 км в день на максимальных скоростях, чтобы остаться без сил, а потом надеяться на чудо на самих соревнованиях. Поэтому я провожу по одной тренировке в день - днем или вечером. В зале тоже занимаюсь самостоятельно. Конечно, я придерживаюсь отработанной трехмесячной схемы: загрузочный период, спринтерский, разгрузочный. Но все-таки больше смотрю по самочувствию в конкретный момент. Так что руководитель мне не нужен, помощник, советчик - да.

Как думаешь, сам сможешь другими руководить?



Владимир Морозов: Честно говоря, открыть свой плавательный клуб - это моя цель на ближайшее будущее. И я готов себя попробовать в роли тренера. Но хватит ли терпения? Вот это хороший вопрос. Все тренеры говорят, что в этой работе им не хватает не знаний или опыта, а именно терпения. Не уверен, смогу ли целый год ждать, получится ли результат. Как и в спорте, это много нервов требует.

По-моему, ты как раз закалил характер. Не все ведь складывалось идеально по ходу карьеры.



Владимир Морозов: Знаете, в последнее время я начал анализировать, сколько было медалей, достижений. На самом деле, я доволен. Понятно, что большинство успехов пришлось на короткую воду. Но это тоже чего-то стоит. Нужно тоже быть мастером, чтобы сделать повороты, выходы. К тому же выигрывал "золото" и на длинных чемпионатах Европы, на мире было "серебро". Получается действительно не все, но это спорт. Есть поражения, и есть победы. Если бы я сегодня закончил карьеру, я бы был рад. Когда я пришел к этому выводу, то испытал чувство легкости.

А были когда-нибудь реальные мысли закончить с плаванием, все бросить?



Владимир Морозов: Лет в 13-14 были сумасшедшие нагрузки, плавали по 10 км за тренировку. Но даже после этого не было желания все бросить. Бывает лень идти на тренировку, но с опытом понимаешь, как себя преодолевать.

Ты как-то говорил, что пик формы спринтера приходится на 25-29 лет. Сейчас тебе 26. Как себя чувствуешь?



Владимир Морозов: Думаю, не промахнулся в прогнозах. Каждый год улучшаются результаты. Я очень близок к своей лучшей форме. Хотя с опытом понимаешь, что дело не только в физике. Важны восстановление, питание, баланс в тренировках, чтобы не поймать перегруз.

В таком случае как восстанавливаешься?



Владимир Морозов: В плане психологии стараюсь устраивать перезагрузку раз в две недели, переключаться с плавания. Мне, например, очень понравилось кататься на горных лыжах, прыгать с трамплина. Такой адреналин подскакивает, когда летишь на огромной скорости и не можешь остановиться. Тяжелый и рискованный вид спорта, но это того стоило. Физическому восстановлению с каждым годом уделяю все больше и больше внимания. Хожу в баню два раза в неделю, делаю массаж, использую всякие прикольные штуки: банки, вибрирующие массажеры, ролы, чтобы ноги раскатывать. Раньше ничем таким не занимался. Сейчас каждая деталь важна. Чувствую, что мне это нужно.

А на диете тоже приходиться сидеть?



Владимир Морозов: Сладкое ем очень редко. Мясо, кстати, тоже. Раньше каждый день в моем меню были стейки. Но ведь в рыбе тоже много белка. Питаюсь я два раза в день, а не три. Пробовал есть даже один раз в день, так называемое интервальное питание. Месяц просидел на этой диете. Но потом просто не мог тренироваться, сводило мышцы. Решил, что это не для меня. Перешел на два раза - завтрак и ужин. После обеда обычно бывает спад энергии. А если не обедать, то его не будет. Значит, можно тренироваться. Я бы так сказал: соблюдать диету не сложно, сложно найти подходящий тебе вариант.

Подход к тренировочному процессу у тебя серьезный. Значит, и планы большие на будущее?



Владимир Морозов: До Токио-2020 сто процентов буду плавать. А там и чемпионата мира по короткой воде, который пройдет в Казани в 2022-м, можно дотянуть. Потом еще два года до следующей Олимпиады. Надеюсь, все получится. Но нужно тоже реально смотреть на вещи. К тому моменту мне будет 32. Меня остановит или возраст, или травма. Сам уходить не собираюсь. Пока нет ни того, ни другого на горизонте.

Об олимпийской медали все еще мечтаешь?



Владимир Морозов: Было время, я мечтал о трех. Но юношеский максимализм прошел. Я по-прежнему много работаю, чтобы выиграть это "золото". Но если не получится, то не расстроюсь. Как я уже сказал, произошел перелом в сознании. Мне не на что жаловаться. Вы же знаете, у меня есть татуировка в виде олимпийских колец. Я ее сделал после Игр в Лондоне, где мы взяли "бронзу" в эстафете 4х100 м кролем. Но тату была не в честь медали, а в честь олимпийского движения, которое мальчика из сибирской глубинки подняло до таких высот. Это многое для меня значит.