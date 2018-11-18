Российская сборная не смогла досрочно выйти в элитный дивизион Лиги наций. Эта стало ясно после того, как Швеция одолела на выезде Турцию - 1:0. Теперь судьба первого места решится в Стокгольме, где команда Станислава Черчесова ни в коем случае не должна проигрывать.

Наверное, по-другому и быть не могло - трудно вспомнить, чтобы российским футболистам соперники хоть раз что-то подарили просто так. Болельщики со стажем прекрасно знают - если есть хотя бы один вариант в матчах конкурентов, который нашу команду не устроит, то именно он в итоге выпадет. Возможно, есть в этом и высшая справедливость - не стоит ждать милостей от кого-то, а свое счастье надо добывать исключительно самим. Этим россияне займутся во вторник в шведской столице.

А ведь казалось, что досрочно занять первое место в группе - вполне реальная история. Турки принимали скандинавов в городе Конья на переполненном стадионе. Россиян в этом матче устраивала и ничья. Команде Мирчи Луческу тоже кровь из носа нельзя было проигрывать, иначе она занимала последнее место в группе и вылетала в Лигу С. Долгое время турки удерживали нулевую ничью, пока на 69-й минуте в своей штрафной они не сбили Берга. Пенальти реализовал капитан шведской сборной Андреас Гранквист. Харизматичный защитник несколько сезонов был одним из лидеров "Краснодара", но сейчас, подходя к "точке", он вряд ли думал о переживаниях российских болельщиков на эту тему. Шведы удержали свое шаткое преимущество и победили 1:0. Доказав тем самым, что их домашнее поражение от Турции на старте Лиги наций было скорее несчастным случаем, чем системным сбоем.

- Я очень доволен этой победой и тем, как мы провели матч. Мы заслужили этот результат и возвращаемся к уровню чемпионата мира. Команда атаковала, создавала моменты, - сказал после матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Таким образом, сборная Турции вылетает в Лигу С. Мирча Луческу, возглавляющий команду, бьет все антирекорды и рискует стать самым неудачливым тренером в истории турецкого футбола. В оправдание румынского специалиста можно заметить, что его правление приходится на трудный процесс смены поколений. На это же упирает сам Луческу, пожаловавшийся после игры на юность своих футболистов.

- У нас в составе трем игрокам всего 21 год, а нам противостояла команда 30-летних. Многое решили возрастные игроки, вышедшие на замену. Тем не менее я все еще верю, что мы сможем добиться успеха. Нам нужно дать время, - заявил Луческу.

В том, что Мирча это самое время получит, есть большие сомнения - скорее всего вопрос с его отставкой упирается только в размер компенсации, которую придется заплатить турецкой федерации. Нас же куда больше интересует другое - провал сборной Турции осложнил жизнь российской команде, которая сама переживает нелегкие времена.

Наши футболисты, как известно, уступили в выездном контрольном матче Германии - 0:3. Трагедии из первого после домашнего чемпионата мира поражения никто делать не стал. С учетом травм, выкосивших чуть ли не всех лидеров, такой результат стоит признать закономерным. Пугает другое - кадровые потери продолжаются. Покинул расположение команды Роман Зобнин, на выздоровление которого как раз к игре против Швеции многие рассчитывали. Кроме того, уехал домой получивший повреждение защитник Константин Рауш - выбор игроков в линию обороны тем самым еще больше сузился.

Единственной хорошей новостью из медицинского департамента стало сообщение о возвращении Артема Дзюбы. Капитан сборной и лидер ее атак травмировал ногу, но ему прописали индивидуальный курс восстановления. Пока команда играла и тренировалась в Лейпциге, Дзюба под чутким руководством специалистов трудился в Новогорске. И теперь параллельным курсом отправляется в Стокгольм. Вчера вечером Артем и сборная должны были встретиться на шведской земле. Так что во вторник капитана на поле мы, будем надеяться, увидим. И это важно не только для усиления атаки, которая на фоне немецкой сборной, прямо скажем, не впечатлила, но и в плане психологии. Когда футболисты один за другим покидают сборную из-за травм, как нельзя кстати хоть какое-то движение в обратном направлении.

Для того чтобы остаться на первом месте в группе, сборной России достаточно не проиграть. Но пример турецких коллег лишний раз показывает, насколько трудно будет команде Черчесова выполнить эту задачу.