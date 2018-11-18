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18.11.2018 21:34
Рубрика: Спорт

Артемий раздает

Три передачи Панарина принесли победу "Коламбусу"
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги накануне состоялись целых 11 матчей. Сразу в нескольких из них отличились российские игроки.
Благодаря Сергею Бобровскому и Артемию Панарину (слева направо) "Коламбус" держится среди лидеров конференции. Фото: REUTERS Благодаря Сергею Бобровскому и Артемию Панарину (слева направо) "Коламбус" держится среди лидеров конференции. Фото: REUTERS
Благодаря Сергею Бобровскому и Артемию Панарину (слева направо) "Коламбус" держится среди лидеров конференции. Фото: REUTERS

Очередные очки набрал один из лучших ассистентов Лиги Евгений Малкин. В игре против "Оттавы" центрфорвард "Питтсбурга" сделал две голевые передачи, доведя их счет в этом сезоне до цифры "18". Впрочем, ни "пингвинам", ни самому Жене этот факт удовольствия не доставил. Дело в том, что в итоге "Питтсбург" проиграл 4:6. Это уже восьмое поражение в девяти последних матчах. Команда, совсем недавно дважды подряд побеждавшая в Кубке Стэнли, опустилась на самое дно таблицы в Восточной конференции.

В матче между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флоридой Пантерз" поздравления принимал Владислав Наместников. Российский центрфорвард "рейнджеров" забросил вторую в сезоне шайбу, а его команда выиграла 4:2. В составе "пантер" голевой передачей отметился Евгений Дадонов - у него десятый "ассист" в этой "регулярке".

Настоящий триллер увидели болельщики в Филадельфии, где местные "Флаерс" бились с лидером Восточной конференции "Тампой". "Молнии" силами своих номинально сдерживающих звеньев во втором периоде получили приличное преимущество (3:1), а после того, как в середине третьей 20-минутки россиянин Никита Кучеров в большинстве организовал еще два гола "Тампы", итог, казалось, был предрешен. Но хозяева за шесть минут смогли отыграть дефицит в четыре шайбы и перевели игру в овертайм. В дополнительном периоде бросок Чирелли все-таки принес победу "Молниям" - 6:5.

Фото: @russiahockey/Twitter.com
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Наконец, в матче между "Каролиной" и "Коламбусом" ключевую роль сыграли два российских легионера "Блю Джекетс", с игрой которых во многом и связано высокое положение "жакетов" в турнирной таблице. Вратарь Сергей Бобровский отразил за вечер 30 бросков, пропустив всего одну шайбу. А нападающий Артемий Панарин в который раз выступил в роли организатора атак. Именно с его передач дважды отличился Кэм Аткинсон, который в итоге оформил в матче хет-трик, а также Зак Веренски. "Коламбус" празднует победу 4:1, а Панарин получает звание второй звезды матча.

- У Панарина такое видение игры, что когда шайба попадает к нему на клюшку - это всегда приводит к чему-то хорошему. Очень здорово, что у нас есть такое звено, которое приносит результат, - сказал после матча главный тренер "жакетов" Джон Торторелла.

Кэм Аткинсон, в свою очередь, тоже не стеснялся на комплименты партнеру: "Когда я на позиции и никем не закрыт, Панарин всегда найдет меня. У нас отлично получается взаимодействовать".

Панарин и Аткинсон являются лучшими бомбардирами команды. У россиянина в сезоне 16 передач и 5 заброшенных шайб, у его американского напарника 12 шайб и 8 передач.

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