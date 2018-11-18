"Потенциал для развития рынка облачных услуг в России огромный. У нас уровень проникновения облачных технологий пока низкий, поэтому есть большие возможности для наращивания темпов роста", - отметил Артем Гениев.
Облачный софт в ближайшие годы будет приоритетным направлением в работе ИТ-компаний во всем мире. Для России, в первую очередь, актуально развитие гибридных облаков - комбинаций различных облачных инфраструктур (частных, публичных, общественных), что позволяет компаниям сократить расходы и время на принятие решений.
"Гибридные облака нужны компаниям с большими объемами приватных данных. С точки зрения безопасности такую информацию нужно обрабатывать на собственных серверах, а не в публичном облаке. При этом у таких компаний есть задачи, которые можно выгодно решить с помощью арендованного облака. Заплатить только за те мощности, которые реально используются здесь и сейчас. Самый яркий пример - интернет-магазины, которым нужно нарастить мощности перед "Черной пятницей" или новогодними распродажами", - рассказал "РГ" Александр Демидов, директор направления облачных сервисов "Битрикс24".
По его словам, в России пока нет больших провайдеров, которые предоставляют гибридные решения. Такие услуги могут оказывать компании, которые владеют собственными data-центрами, но их основной бизнес - аренда "железа", а учитывая быстрый рост рынка, им выгоднее сдавать в аренду публичное облако вместе с собственным "железом".
Еще одна причина, препятствующая развитию гибридных облаков в России, - банальный страх. "Люди пока не готовы отдавать куда-то свои данные. Чтобы внедрить новые технологии и адаптировать их, требуется больше времени. Из-за этого индустрия развивается с временным лагом. Выход один - менять ментальность", - отметил Александр Василенко, глава российского представительства VMware.