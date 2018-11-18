Российский рынок облачных сервисов в этом году вырастет минимум на 20, максимум - на 30 процентов. Об этом "РГ" на конференции VMworld 2018 в Барселоне рассказал Артем Гениев, архитектор бизнес-решений компании VMware. В 2017-м, когда компании активно обновляли свою инфраструктуру, рост достигал 50 процентов. Такой же мощный всплеск развития области был в 2015 году. А вот в 2016 году облачный рынок вырос примерно на 20 процентов. Сейчас рост несколько замедлился, но цикличность изменения цифр говорит о том, что прогнозы могут быть только позитивными.

"Потенциал для развития рынка облачных услуг в России огромный. У нас уровень проникновения облачных технологий пока низкий, поэтому есть большие возможности для наращивания темпов роста", - отметил Артем Гениев.

Облачный софт в ближайшие годы будет приоритетным направлением в работе ИТ-компаний во всем мире. Для России, в первую очередь, актуально развитие гибридных облаков - комбинаций различных облачных инфраструктур (частных, публичных, общественных), что позволяет компаниям сократить расходы и время на принятие решений.

"Гибридные облака нужны компаниям с большими объемами приватных данных. С точки зрения безопасности такую информацию нужно обрабатывать на собственных серверах, а не в публичном облаке. При этом у таких компаний есть задачи, которые можно выгодно решить с помощью арендованного облака. Заплатить только за те мощности, которые реально используются здесь и сейчас. Самый яркий пример - интернет-магазины, которым нужно нарастить мощности перед "Черной пятницей" или новогодними распродажами", - рассказал "РГ" Александр Демидов, директор направления облачных сервисов "Битрикс24".

В России пока нет больших провайдеров, которые предоставляют гибридные облачные решения

По его словам, в России пока нет больших провайдеров, которые предоставляют гибридные решения. Такие услуги могут оказывать компании, которые владеют собственными data-центрами, но их основной бизнес - аренда "железа", а учитывая быстрый рост рынка, им выгоднее сдавать в аренду публичное облако вместе с собственным "железом".

Еще одна причина, препятствующая развитию гибридных облаков в России, - банальный страх. "Люди пока не готовы отдавать куда-то свои данные. Чтобы внедрить новые технологии и адаптировать их, требуется больше времени. Из-за этого индустрия развивается с временным лагом. Выход один - менять ментальность", - отметил Александр Василенко, глава российского представительства VMware.