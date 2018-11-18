Сборная Англии прошла в финал Лиги наций, выбив Хорватию в лигу B

Сборная Англии стала вторым участником финального раунда Лиги наций УЕФА. На своем поле в матче группового этапа турнира англичане одержали победу над Хорватией со счетом 2:1.

При этом счет открыли "шашечные" - на 57-й минуте отличился Андрей Крамарич. Однако на 78-й минуте Джесси Лингард забил ответный мяч, а автором победного гола стал капитан "трех львов" Гарри Кейн.

Отметим, к слову, что с аналогичным счетом, но в дополнительное время, хорваты победили Англию в полуфинале ЧМ-2018. Таким образом, сейчас англичане стали своеобразный реванш. Более того, сборная Хорватии заняла в четвертой группе лиги А последнее третье место и следующий розыгрыш турнира проведет уже в дивизионе В.

Первой командой, которая обеспечила себе участие в финальном раунде, стала накануне Португалия. Именно там, кстати, и пройдут игры решающего этапа турнира, они состоятся в июне.