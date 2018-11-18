Служба безопасности Украины начала вызывать священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП) для неких бесед. В ходе общения сотрудники спецслужбы пытаются запугать архиереев и принудить их к участию в так называемом "объединительном соборе отцов нации" - официальном слиянии националистических религиозных сект в "единую поместную православную украинскую церковь" (ЕППУЦ).

О переходе президента Порошенко, поощряемого Константинопольским патриархатом, к новым методам в религиозной дискуссии, сообщил в своем Facebook глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов. "Целиком ожидаемо! Как стало известно, СБУ начало приглашать некоторых епископов УПЦ на "разговор" или "беседу". После последних событий вокруг УПЦ целиком ожидаемо и даже показательно. Однако хочу обратить внимание, что процессуальные нормы не предполагают таких форм общения. Поэтому сомневаюсь, дорогие владыки и отцы, что они с вами о Боге говорить будут", - написал по-украински Бахов и посоветовал архиереям приходить на такие вызовы с адвокатом, а также напомнил об их законных правах при общении со спецслужбой.

О давлении на священников канонической церкви в конкретном регионе - Винницкой области - сообщает протоиерей УПЦ Александр Овчаренко. Он напомнил, что в минувший четверг прошло экстренное собрание винницкого духовенства, которое большинством голосов - 42 из 44 - объявило о поддержке решений архиерейского собора УПЦ от 13 ноября, которым разрывается евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, а создание ЕППУЦ признается неприемлемым. Единственный, кто не согласен с мнением и архиерейского собора, и своего клира, стал местный митрополит Симеон - большой друг Порошенко, которого тот, по слухам, хочет сделать предводителем ЕППУЦ. В отместку за принципиальную позицию Симеон начал гонения на священников, не желающих идти против церковных канонов и своих прихожан. "Значит, решил перешагнуть и погубить свои приходы. Вызывали всех отдельно, ломали и склоняли без лишних глаз и ушей, кого кнутом, кого пряником. Действовал как тать, вынуждал подписывать документы, которые предлагают предать Христа, уйти в раскол, покинуть свою родную УПЦ МП, предать Блаженнейшего Митрополита Онуфрия", - написал протоирей Овчаренко о методах митрополита-отщепенца Симеона.

В регионах, где митрополиты, в отличие от помянутого Симеона, крепки в своей вере - а таких, напомним, 87 из 90 членов архиерейского собора УПЦ - против духовенства начинаются акты прямого запугивания. Но несмотря на все эти конвульсивные движения со стороны Порошенко, СБУ и националистов, провозглашение ЕППУЦ и получение ею "томоса" от Константинопольского патриархата снова откладывается. Обнародованную ранее украинскими СМИ дату "объединительного собора" - 22 ноября - вчера снова опроверг киевский лжепатриарх Филарет, не оставляющий попыток возглавить ЕППУЦ. Сегодня против его кандидатуры выступают все заинтересованные лица - от Порошенко до константинопольского патриарха Варфоломея. Но Филарет, понимающий, что без него объединительный собор не состоится, продолжает шантажировать подельников.