Шредер обвинил США в оккупации Германии

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил с резким заявлением в адрес США и их торговой политики. По его мнению, Соединенные Штаты обходятся с Германией как с оккупированной страной.

Наблюдая за действиями американского посла, у Шредера, по его признанию, "складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом США в суверенном государстве", цитирует РИА Новости, ссылаясь на телеканал N-TV.

Подобные действия Вашингтона могут привести к снижению сотрудничества, убежден политик. Он уверен, что Берлину необходимо искать новых союзников со схожими интересами. И это может быть Китай. "Невозможно избежать того, чтобы те, кто пострадал от развязанных США конфликтов, сблизились", - подчеркнул экс-канцлер.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась в июле этого года, когда вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины. Отношения США и Евросоюза обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз в ответ ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана, а также установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда американских товаров.