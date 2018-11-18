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18.11.2018 04:47
Рубрика: В мире

Шредер обвинил США в оккупации Германии

Фото: AP Photo/Carmen Jaspersen Фото: AP Photo/Carmen Jaspersen
Фото: AP Photo/Carmen Jaspersen

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил с резким заявлением в адрес США и их торговой политики. По его мнению, Соединенные Штаты обходятся с Германией как с оккупированной страной.

Наблюдая за действиями американского посла, у Шредера, по его признанию, "складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом США в суверенном государстве", цитирует РИА Новости, ссылаясь на телеканал N-TV.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Лидер КНР не видит победителей в торговых войнах

Подобные действия Вашингтона могут привести к снижению сотрудничества, убежден политик. Он уверен, что Берлину необходимо искать новых союзников со схожими интересами. И это может быть Китай. "Невозможно избежать того, чтобы те, кто пострадал от развязанных США конфликтов, сблизились", - подчеркнул экс-канцлер.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась в июле этого года, когда вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины. Отношения США и Евросоюза обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз в ответ ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана, а также установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда американских товаров.

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