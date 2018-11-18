Новости

В убийстве росгвардейца заподозрили чемпиона по рукопашному бою 14:04
Собянин заявил о двойном снижении преступности среди мигрантов в Москве 13:47
Пожар потушен в жилом доме на севере Москвы 13:35
Видео: Путин посетил "оазис Древней Руси" 13:10
В Москве женщина в приступе ревности зарезала знакомую 12:53
Видео: 17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в серьезную аварию в Макао 12:52
Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за травмы 12:30
СМИ: Бельгия и Нидерланды поставляли в Россию санкционные груши 12:22
В Махачкале в перестрелке погиб сотрудник Росгвардии 12:08
Парк "Зарядье" каждый месяц посещает почти миллион человек 12:00
Авторы "Маши и Медведя" ответили на обвинения Запада в пропаганде 11:40
В Мурманске скончался пострадавший при ЧП работник плавучего дока 11:34
Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней 11:24
В Аргентине объявлен траур по морякам с подлодки "Сан-Хуан" 11:15
Депутат Госдумы Павел Дорохин награжден орденом Республики Сербской 11:13
В Минске появится белорусско-китайский центр по гражданской защите 11:00
Как восстановить старую зимнюю резину 11:00
СК возбудил дело о взрыве у поста полиции в Грозном 10:30
В Сети продают ГАЗ-24 "Волгу" за 3,7 млн рублей 10:25
Янукович экстренно госпитализирован в московскую больницу 10:20
Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии 10:04
В Киргизии убит прокурор Баткенской области 09:14
National Interest рассказал о серьезном кризисе в обороне США 08:43
Разведчики США и КНДР провели переговоры в Пханмунчжоме 08:02
Водолазы ТОФ развернули флаг России на рекордной глубине 07:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 12:22
Рубрика: В мире

СМИ: Бельгия и Нидерланды поставляли в Россию санкционные груши

Текст: Константин Волков

Начиная с 2014 года голландские и бельгийские производители фруктов поставили в Россию груш сорта "Конференция" на 240 миллионов евро, несмотря на санкции, введенные Москвой в отношении продуктов питания из ЕС. Об этом сообщает голландское издание de Volkskrant.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Европарламент рассмотрит вопрос о снятии санкций с России

Как пояснили изданию фермеры, запрет на ввоз фруктов из ЕС сильно ударил по ним. Однако затем выяснилось, что их продукцию закупает, например, Литва. При этом поставщики утверждают, что не знают, куда фрукты идут дальше.

По информации de Volkskrant, Литва и Белоруссия получают по своим каналам сертификаты на продукцию в странах, не подпадающих под российские санкции, например в Африке, а затем поставляют те же груши под видом выращенных в одной из африканских стран.

Как утверждает издание, ежегодно в Россию доставляется порядка 70 тысяч тонн груш из Бельгии и Голландии.

В мире Европа Нидерланды В мире Европа Бельгия Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за травмы
Видео: 17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в серьезную аварию в Макао
National Interest рассказал о серьезном кризисе в обороне США
Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней
Посольство РФ и авторы ответили на обвинения в адрес "Маши и Медведя"