СМИ: Бельгия и Нидерланды поставляли в Россию санкционные груши

Начиная с 2014 года голландские и бельгийские производители фруктов поставили в Россию груш сорта "Конференция" на 240 миллионов евро, несмотря на санкции, введенные Москвой в отношении продуктов питания из ЕС. Об этом сообщает голландское издание de Volkskrant.

Как пояснили изданию фермеры, запрет на ввоз фруктов из ЕС сильно ударил по ним. Однако затем выяснилось, что их продукцию закупает, например, Литва. При этом поставщики утверждают, что не знают, куда фрукты идут дальше.

По информации de Volkskrant, Литва и Белоруссия получают по своим каналам сертификаты на продукцию в странах, не подпадающих под российские санкции, например в Африке, а затем поставляют те же груши под видом выращенных в одной из африканских стран.

Как утверждает издание, ежегодно в Россию доставляется порядка 70 тысяч тонн груш из Бельгии и Голландии.