СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след"

Группа из четырех человек, которая должна была помочь скрыть следы убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, была направлена палестинцем Мухаммедом Дахланом, которого считают киллером, работающим в интересах наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заид аль Нахайяна. Об этом сообщает 18 ноября турецкая консервативная проправительственная газета Yeni Safak.

Эта группа прибыла из Ливана в Стамбул 1 октября, а в день убийства Хашкаджи 2 октября зашла в здание генконсульства Саудовской Аравии, пишет газета.

Также турецкие следователи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула в Стамбуле следы плавиковой кислоты (раствор фтороводорода, применяемый в т.ч. для травления стекла и кремния) и других химических веществ. Существует предположение, что тело убитого журналиста могли растворить в кислоте.

Джамаль Хашкаджи был обозревателем американской газеты Washington Post, в генконсульство Саудовской Аравии его пригласили придти за документами.

Как пишет турецкое издание, эта же группа из четырех человек стоит за убийством деятеля палестинского движения ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха, произошедшим в 2010 году. Сам Мухаммед Дахлан был исключен в 2011 году из Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), где он занимал пост главы службы безопасности Палестинской автономии.