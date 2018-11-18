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18.11.2018 22:58
Рубрика: Спорт

Сэкономили на тренере

Столичные динамовки терпят крах в волейбольной Суперлиге
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7722 (259)
После двух туров открытого чемпионата нашей женской волейбольной Суперлиги наблюдается удивительная картина: действующий обладатель "золота" столичное "Динамо" при дюжине участников делит девятое-десятое места с челябинским ВК "Динамо-Метар".
ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России

На старте "регулярки" москвички с большим трудом и потерей очка победили белорусскую "Минчанку" (3:2), а в минувший игровой уикенд потерпели полный крах в Нижнем Тагиле. "Уралочка-НТМК" под началом мэтра тренерского цеха Николая Карполя огорчила команду гостей с красноречивым счетом 3:0 (25:19, 27:25, 25:16).

Проблема "Динамо" вовсе не в игроках, поскольку в составе хватает девушек из сборной России, есть и чемпионка мира-2018 сербка Майя Огненович. Уже ясно, что руководство клуба зря сэкономило на тренере, поставив у руля мало кому известного даже в узких волейбольных кругах Александра Сукомела.

Спорт Волейбол
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