Трамп отказался слушать запись, сделанную при расправе над Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он не хочет слушать аудиозапись, сделанную при расправе над саудовским журналистом, колумнистом американской Washington Post Джамалем Хашкаджи.

"Нет причин, по которой мне надо слушать эту пленку, - сказал Трамп. - Это ужасная запись, запись страданий. Я знаю все, что на этой записи и без того, чтобы ее слушать".

По словам Трампа, в начале следующей недели у него должен быть полный отчет о случившемся с журналистом, с выводами спецслужб о возможных заказчиках расправы. После этого администрация США сможет сделать окончательные выводы.

Пока же, по словам Трампа, он не может сказать, причастен ли к убийству наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Трамп подчеркнул, что в личной беседе принц "раз пять" заверил его, что не имеет к этому отношения. С другой стороны, Трамп не может поручиться, что принц сказал правду.

Ранее американский президент упоминал и о том, что не желает терять саудовские инвестиции в экономику США, исчисляемые миллиардами долларов.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр ранее заявил, что результаты проводимого Эр-Риядом расследования показывают, что бен Сальман не имеет отношения к убийству Хашкаджи.

Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как заявила прокуратура Стамбула, расследующая дело параллельно с арабской стороной, имело место преднамеренное убийство. Турецкие следователи не исключают, что тело убитого расчленили и уничтожили тем или иным способом. Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб также признал преднамеренное убийство. По его версии, Хашкаджи был убит инъекцией наркотика, его тело расчленили и вывезли из здания генконсульства.

В рамках следствия уже задержан 21 человек.