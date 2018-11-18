Трамп: Такие тяжелые последствия пожаров никто не мог спрогнозировать

Президент США Дональд Трамп посетил в субботу штат Калифорния, чтобы на месте оценить ситуацию с пожарами и лично поговорить с представителями власти, пострадавшими и спасателями. Глава Белого дома заявил, что такие тяжелые последствия от огня никто не мог спрогнозировать.

"Сейчас мы хотим позаботиться о людях, которые так сильно пострадали. Очень грустно за всем этим наблюдать", - цитирует ТАСС. Президент отметил, что пропало намного больше людей, чем считалось возможным, и до сих пор никто не знает точное число погибших. Американский лидер также выразил надежду, что такие разрушительные пожары больше не повторятся.

В пятницу число жертв самого крупного и разрушительного природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии достигло 71 человека. Всего же в штате погибли 74 человека. Растет и количество пропавших без вести. Эта цифра превысила уже тысячу человек.

Напомним, пожар, который бушует на севере Калифорнии, признан самым разрушительным в истории штата. Его площадь более 566 квадратных километров, он локализован на 40%. Огонь уничтожил почти 12 тысяч строений, включая 9,7 тысячи жилых домов.