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18.11.2018 02:52
Рубрика: В мире

Трамп: Такие тяжелые последствия пожаров никто не мог спрогнозировать

Президент США Дональд Трамп беседует с представителями штата Калифорния. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп беседует с представителями штата Калифорния. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп беседует с представителями штата Калифорния. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп посетил в субботу штат Калифорния, чтобы на месте оценить ситуацию с пожарами и лично поговорить с представителями власти, пострадавшими и спасателями. Глава Белого дома заявил, что такие тяжелые последствия от огня никто не мог спрогнозировать.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления

"Сейчас мы хотим позаботиться о людях, которые так сильно пострадали. Очень грустно за всем этим наблюдать", - цитирует ТАСС. Президент отметил, что пропало намного больше людей, чем считалось возможным, и до сих пор никто не знает точное число погибших. Американский лидер также выразил надежду, что такие разрушительные пожары больше не повторятся.

В пятницу число жертв самого крупного и разрушительного природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии достигло 71 человека. Всего же в штате погибли 74 человека. Растет и количество пропавших без вести. Эта цифра превысила уже тысячу человек.

Напомним, пожар, который бушует на севере Калифорнии, признан самым разрушительным в истории штата. Его площадь более 566 квадратных километров, он локализован на 40%. Огонь уничтожил почти 12 тысяч строений, включая 9,7 тысячи жилых домов.

В мире США РГ-Фото Лесные пожары в США
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