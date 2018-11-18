У побережья Аргентины обнаружили пропавшую субмарину

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшему экипажу подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей в ноябре 2017 года. Корпус субмарины со следами взрыва обнаружила команда судна Seabed Constructor, обследовавшая дно при помощи дистанционно управляемого аппарата. Сенсационная находка была сделана на глубине 907 метров в 500 километрах от побережья и в 15 километрах от места, где была зафиксирована "гидроакустическая аномалия". Власти Аргентины, ознакомившись с фотографиями, подтвердили, что это та самая подлодка "Сан-Хуан".

По словам командующего ВМС страны Хосе Луиса Вильяна, зона поисков была определена довольно точно, лишь из-за отсутствия подходящей технологии подводную лодку не смогли обнаружить ранее ни аргентинский флот, ни специалисты других стран.

Корпус подлодки был деформирован в результате взрыва

"Все поисковые суда прошли через этот район, включая аргентинские военно-морские силы, и никто из них не смог обнаружить субмарину, это оказалось непросто. У нас не было технических средств даже для того, чтобы спуститься на такую глубину", - отметил со своей стороны министр обороны Аргентины Оскар Агуад, добавив, что у его страны также "нет возможности поднять на поверхность судно с такими характеристиками". Возможно, этим займется компания Ocean Infinity, специалисты которой и обнаружили "Сан-Хуан". По данным командующего военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата Габриэля Аттиса, корпус подлодки был деформирован предположительно в результате направленного внутрь взрыва, однако видимых отверстий на нем не обнаружено. Части винта найдены зарытыми в морское дно, разброс обломков вокруг лодки составляет порядка 80-100 метров.