Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса

Специалисты из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана и Бостонской детской больницы выяснили, что для поддержания здорового веса нужно употреблять продукты хорошего качества с низким содержанием сахара и меньше очищенных злаков.

Такая система питания способствует снижению риска развития хронических заболеваний, пояснили ученые.

Они опровергли тезис о том, что существует универсальное, подходящее всем соотношение жиров к углеводам. Также они отметили, что чрезмерное употребление жира вызывает проблемы с избыточным весом, диабет, сердечные заболевания и, возможно, рак. Поэтому диеты с низким содержанием жиров являются оптимальными.

Как заключили специалисты, следует отдавать предпочтение цельным злакам и овощам вместо рафинированных углеводов.

Кстати

Исследователи из Наньянского технологического университета (Сингапур) разработали методику, позволяющую потерять до 30% веса. В ее основе - использование пластыря, снабженного тончайшими микроиглами, содержащими препарат для похудения.