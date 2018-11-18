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18.11.2018 18:12
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана и Бостонской детской больницы выяснили, что для поддержания здорового веса нужно употреблять продукты хорошего качества с низким содержанием сахара и меньше очищенных злаков.

Фото: depositphotos.com
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Такая система питания способствует снижению риска развития хронических заболеваний, пояснили ученые.

Они опровергли тезис о том, что существует универсальное, подходящее всем соотношение жиров к углеводам. Также они отметили, что чрезмерное употребление жира вызывает проблемы с избыточным весом, диабет, сердечные заболевания и, возможно, рак. Поэтому диеты с низким содержанием жиров являются оптимальными.

Как заключили специалисты, следует отдавать предпочтение цельным злакам и овощам вместо рафинированных углеводов.

Кстати

Исследователи из Наньянского технологического университета (Сингапур) разработали методику, позволяющую потерять до 30% веса. В ее основе - использование пластыря, снабженного тончайшими микроиглами, содержащими препарат для похудения.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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