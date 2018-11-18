Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления "Сколково" составил рейтинг российских регионов по уровню развития цифровой экономики. Оказалось, что за основу индекса "Цифровая Россия" легли данные из открытых источников о том, как та или иная региональная инициатива повлияла на цифровизацию территории.

Эксперты оценивали семь основных показателей: нормативное регулирование, кадры и учебные программы, исследовательские компетенции, информационную инфраструктуру и безопасность, экономические показатели и социальные эффекты. Баллы за каждый из них суммировались, регион мог получить максимум 100 баллов.

Ожидаемо возглавила рейтинг Москва с общим показателем в 75,14 балла. Следом с небольшим отрывом идут Республика Татарстан (74,74 балла) и Санкт-Петербург (74,55). В первую десятку попали также четыре субъекта Уральского федерального округа - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Тюменская и Челябинская области, и это вывело Урал на первое место в рейтинге среди федеральных округов. В числе лидеров также Московская и Ленинградская области и Республика Башкортостан. На последних местах в рейтинге - Брянская, Орловская, Курганская, Еврейская автономная области, республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан, Калмыкия и Чукотский автономный округ.

По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой, добиться существенных результатов региону удалось благодаря разработке региональной программы цифрового развития экономики. Большая роль в ней уделена подготовке кадров для цифровой экономики.

"Для подготовки педагогов начального и среднего образования был создан центр IT-компетенций. Ведется подготовка специалистов по 10 специальностям в сфере информационных технологий в 14 профессиональных образовательных организациях и трех вузах. Ежегодно выпускается более 600 специалистов", - сообщили в пресс-службе губернатора округа.

Интересно, что даже потребность в рабочей силе в сфере информационных технологий в округе будут высчитывать с их помощью. Для этого специалисты Югорского госуниверситета создали программу, способную спрогнозировать кадровые потребности экономики Югры. В соответствии с ними будет определяться количество мест в средних и высших учебных заведениях.

Соседняя Тюменская область отстала от Югры лишь на 0,24 балла и заняла пятую строчку в рейтинге. Здесь не только власти, но и бизнес активно включились в процесс цифровизации.

"Наши нефтегазовые флагманы - такие, как "СИБУР", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", - тоже делают заметные шаги в сторону цифровых технологий. Компании внедряют их в свою деятельность, что позволяет им существенно экономить, снижать риски влияния человеческого фактора или совсем избегать их", - прокомментировал "РГ" губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, в регионе уже действуют единые информационные системы в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ и транспорта.

Темпы развития цифровых технологий в отстающих регионах в первом полугодии 2018 года оказались в 2,3 раза выше, чем в среднем по стране

"В области много работали над тем, чтобы создать условия для развития информационных технологий. Мы вносили изменения в законодательство, провели работу с образовательными учреждениями, чтобы подготовка кадров отвечала запросам отрасли, развивали IT-компетенции граждан. Сегодня мы создаем принципиально новую экосистему: адаптируем нормативную базу и механизмы, стимулирующие внедрение цифровых технологий во все сферы жизни", - поделился Александр Моор.

Судя по заключению экспертов "Сколково", примерно тем же в той или иной мере занимаются почти все регионы. Именно поэтому разрыв по количеству баллов между первой и последней строчкой в рейтинге за последний год сократился: сегодня он составляет 37,94 балла против 43,95 в прошлом году. Изменилось и среднее медианное значение индекса: 56,22 балла в 2018 году против 45,57 балла в 2017-м.

"Замыкающие рейтинг субъекты РФ прибавили 37,6 процента к показателям прошлого года, а по развитию информационной инфраструктуры - до 54,85 процента. Благодаря этому отставание за первое полугодие 2018 года для этих же позиций снизилось на 38,9 процента по сравнению с базовыми показателями 2017 года. Особенно стоит выделить Республику Дагестан, Костромскую область, Чеченскую Республику, Чукотский автономный округ, Рязанскую, Тверскую, Брянскую и Орловскую области", - пишут авторы исследования.

Они отмечают, что темпы развития цифровых технологий в названных регионах в первом полугодии 2018 года составили около 61,1 процента, а это в 2,3 раза выше, чем в среднем по стране. Аналитики констатируют: в первом полугодии 2018 года, судя по информации из открытых источников, цифровые технологии в регионах РФ стали внедряться гораздо равномернее. Правда, лидерство Москвы вряд ли кому-то в ближайшее время удастся оспорить.

"Оно базируется на непрерывном в течение шести лет совершенствовании программы "Информационный город". Помимо этого, Москва активно работает с федеральным центром, ее представители входят в экспертные группы, созданные при АНО "Цифровая экономика". Ряд направлений, которые предусмотрены федеральной программой "Цифровая экономика России" в Москве уже тестируются на уровне конкретных бизнес-кейсов, что также вносит вклад в лидерство столицы", - говорится в отчете по индексу "Цифровая Россия" за первое полугодие 2018-го года.

Эксперты сумели оценить и результаты от внедрения цифровых технологий в регионах. Они пришли к выводу, что за счет постепенного перехода на электронный документооборот, автоматизации процедур и процессов, использования системы автоматизированной поддержки принятия решений повысилась эффективность государственного и муниципального управления. Кроме того, у жителей появилось больше каналов связи с властью: через интернет-порталы городов теперь можно подать жалобу или проголосовать за проект благоустройства территории. Это дает возможность жителям действительно влиять на работу местных властей.

Дословно

Александр Зорин, директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика":

- Цифровая трансформация в стране немыслима без участия регионов. Для ускорения и наиболее правильного проведения этого процесса мы при участии российского бизнеса создали базу эффективных кейсов по развитию цифровой экономики в регионах, которая сегодня включает более 50 решений. База стала ответом на один из важнейших запросов со стороны региональных и муниципальных органов власти. Ее цель - дать информацию о возможности применения цифровых технологий в решении задач по социально-экономическому развитию. Сейчас начались первые запуски кейсов в Дагестане, Калининградской и Калужской областях. Среди предлагаемых решений - такие как "Яндекс.Транспорт", афиша мероприятий, онлайн-учебники, "умное" ЖКХ и многие другие. Их внедрение, как правило, не требует никаких затрат со стороны региональных бюджетов, от них требуется только помощь с данными.