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18.11.2018 20:47
Рубрика: Культура

Толстой, Мамут, Эрнст и другие

Утвержден состав совета Фонда кино
Текст: Николай Иванов
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Исполнительным директором Фонда кино еще 8 ноября был назначен Григорий Тельнов. Теперь же премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав совета Фонда кино, в который включены 20 человек.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Министерство культуры окажет миноритарную поддержку фильмам

Председателем совета стал советник президента России по культуре Владимир Толстой. Среди членов совета - замминистра культуры Павел Степанов, председатель совета директоров "Синема Парк" Александр Мамут, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Дмитрий Чернышенко, кинорежиссер Владимир Хотиненко. В совет Фонда кино вошли представители федеральных органов исполнительной власти, аппарата правительства и администрации президента России. Совет Фонда кино назначается на три года. Он определяет приоритетные направления деятельности фонда, утверждает годовой бюджет, отбирает организации, которым помогут в производстве, прокате и показе фильмов. По словам министра культуры Владимира Мединского, "времена, когда в каких-то нюансах "одеяло могло перетягиваться" с министерства на фонд и обратно, должны быть забыты, как кошмарный сон, потому что мы ждем от фонда только одного: эффективной работы развития киноотрасли".

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