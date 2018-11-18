Утвержден состав совета Фонда кино

Исполнительным директором Фонда кино еще 8 ноября был назначен Григорий Тельнов. Теперь же премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав совета Фонда кино, в который включены 20 человек.

Председателем совета стал советник президента России по культуре Владимир Толстой. Среди членов совета - замминистра культуры Павел Степанов, председатель совета директоров "Синема Парк" Александр Мамут, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Дмитрий Чернышенко, кинорежиссер Владимир Хотиненко. В совет Фонда кино вошли представители федеральных органов исполнительной власти, аппарата правительства и администрации президента России. Совет Фонда кино назначается на три года. Он определяет приоритетные направления деятельности фонда, утверждает годовой бюджет, отбирает организации, которым помогут в производстве, прокате и показе фильмов. По словам министра культуры Владимира Мединского, "времена, когда в каких-то нюансах "одеяло могло перетягиваться" с министерства на фонд и обратно, должны быть забыты, как кошмарный сон, потому что мы ждем от фонда только одного: эффективной работы развития киноотрасли".