В Бельгии планируют создать женский спецназ, об этом заявило минобороны королевства, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

Новое оперативное подразделение должно появиться в конце 2019 - начале 2020 года. По мнению военных специалистов, женщины вполне способны справиться с такой работой.

В Бельгии женщинам разрешили служить в армии в 1975 году. Тем не менее 43 года спустя они составляют незначительное число военнослужащих, менее 8 процентов из 27 тысяч действительных военнослужащих в стране. При этом среди офицерского состава доля женщин выше - почти 14 процентов, а генерал-майор Лутгарт Клаес даже возглавляет с прошлого года Королевскую военную академию.

В Бельгии с 2010 года возобновлен прием добровольцев на срочную военную службу, ее срок составляет три года для солдат и четыре - для кандидатов в офицеры. Во время службы солдаты получают не меньше базовой зарплаты 21094 евро в год минус налог.