В Болгарии начались массовые протесты населения

В ряде городов Болгарии начались массовые протесты против высоких цен, в том числе на еду и топливо, а также - против низких доходов населения. Об этом 18 ноября сообщает издание The Sofia Globe.

Несколько сот человек вышли на улицы в Софии и двинулись в центр по проезжей части, что привело к затруднению автомобильного движения. В Бургасе, Варне, Габрово манифестанты перекрыли дороги. Жители Благоевграда попытались перекрыть трассу в Грецию, но полиция помешала им это сделать. Был затруднен проезд и к некоторым погранпереходам.

Протестующие призывали правительство уйти в отставку и призывали к введению в стране "настоящей демократии".

Протесты, как обещают организаторы, могут продолжиться 19 ноября.