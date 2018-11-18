В Британии начнут продавать жареных кузнечиков

Крупная британская торговая сеть начнет продавать жареных кузнечиков со вкусом барбекю.

Как сообщает агентство Associated Press, сегодня необычное блюдо появилось на прилавках 250 магазинов Королевства. Гурманы могут полакомиться деликатесом, заплатив за порцию кузнечиков всего 1,93 доллара. Производители рекомендуют подавать лакомство как самостоятельную закуску, добавлять к салату или же употреблять в качестве основного блюда в сочетании с лапшой или салатом.

По словам основателя торговой сети Шами Радиа, около 2 миллиардов человек в мире питаются насекомыми. Бизнесмен заметил, что цель проекта - "продемонстрировать Западу, что насекомые обладают очень хорошими экологическими показателями, а также являются очень вкусными и не должны игнорироваться в еде". К слову, социологический опрос среди британцев показал, что порядка 46 процентов жителей Королевства намерены попробовать необычное блюдо, а 7 процентов респондентов готовы покупать жареных кузнечиков на постоянной основе.

Опыт продажи в розницу непривычных для европейцев насекомых уже есть. Так, в прошлом году сеть супермаркетов в Швейцарии выставила на прилавки котлеты и тефтели из букашек. Как уточнялось, в составе полуфабрикатов был минимум 31 процент мяса мучного червя. Инициаторы кампании обращали особое внимание на то, что продукты из насекомых содержат много питательных веществ, а также экономят ресурсы планеты и подходят для диетического питания. По мнению исследователей, к 2050 году человечество будет нуждаться в дополнительных 265 миллионах тонн белка, и разного рода букашки как никто могут помочь в решении этой проблемы в мировых масштабах.