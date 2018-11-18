В центре Киева избит канадский журналист

Канадский журналист Майкл Колборн пострадал в центре Киева 18 ноября в результате нападения радикалов, когда освещал марш в защиту трансгендеров. Его ударили в лицо и сломали очки. Об этом сообщают организаторы акции на странице в Facebook.

Сам Колборн также написал у себя в Facebook, что "на Украине огромная проблема с правыми радикалами" и не надо ее преуменьшать. Он отметил также, что это уже второе нападение на него.

Посол Канады в Киеве Роман Ващук написал в своем Twitter, что "криминальные действия крайне правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции" и что Украине необходимо подтвердить приверженность защите журналистов и прав человека.

Ранее 18 ноября от действий националистов пострадала съемочная группа украиснкого телеканала NewsOne - она освещала демонстрацию против марша трансгендеров.

По данным Национального союза журналистов Украины с начала 2018 года был зафиксирован 71 случай нападения на работников СМИ.