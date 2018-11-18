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18.11.2018 20:03
Рубрика: В мире

Бабиш-гейт

В Чехии зреет новый острый правительственный кризис
Текст: Владимир Снегирев ("Российская газета", Прага)
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
В субботу чехи отмечали национальный праздник - День борьбы за свободу и демократию. Однако наряду с традиционно-ритуальными возложениями венков, памятными мероприятиями и концертами этот день в столице был отмечен массовыми протестными акциями. Демонстранты требовали отставки главы правительства Андрея Бабиша.
Андрей Бабиш (на фото) вылетел к сыну в Швейцарию. Разговор, видимо, пойдет о скандальном интервью. Фото: REUTERS Андрей Бабиш (на фото) вылетел к сыну в Швейцарию. Разговор, видимо, пойдет о скандальном интервью. Фото: REUTERS
Андрей Бабиш (на фото) вылетел к сыну в Швейцарию. Разговор, видимо, пойдет о скандальном интервью. Фото: REUTERS

А ведь он еще и полгода не пробыл на своем посту. Что же произошло?

Когда в начале лета после длительного кризиса, продолжавшегося 264 дня, Чехия, наконец, обрела свое правительство, не все вздохнули с облегчением. Да, маневры победившего на парламентских выборах центристского движения ANO с целью создания правящей коалиции завершились в итоге союзом с социал-демократами и коммунистами. Но камень преткновения в лице возглавившего кабинет Андрея Бабиша никуда не делся, и эксперты считали, что новые атаки на него - всего лишь вопрос времени.

Напомним: политика-олигарха стали прессовать еще более года назад, когда он возглавлял министерство финансов и по совместительству являлся первым вице-премьером. Формальной причиной стали злоупотребления, якобы допущенные Бабишем девять лет назад при получении дотаций Евросоюза на нужды его фермы "Гнездо аиста". Но, скорее всего, гонители руководствовались другими мотивами: возглавляемое им движение ANO, по всем прогнозам, обещало победить на предстоящих парламентских выборах, а сам Бабиш не скрывал своих намерений возглавить кабинет.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Еще одним явно раздражающим фактором для оппозиции стала поддержка, которую обещал оказать брутальному политику президент Милош Земан.

В отношении Бабиша было возбуждено уголовное дело, его лишили депутатской неприкосновенности, что, впрочем, не помешало движению ANO убедительно опередить на выборах все другие партии, а его лидеру стать главой правительства.

И вот теперь противники премьера достали из рукава новый козырь, шесть оппозиционных парламентских партий выступили с совместным заявлением о вынесении вотума недоверия кабинету, а от премьера потребовали немедленной отставки. На этот раз повод для атаки был найден в Швейцарии, где проживает его взрослый сын от первого брака.

35-летний Андрей Бабиш-младший был пилотом гражданской авиации, но три года назад неожиданно спустился с небес на землю. Отец уверяет, что сын страдает серьезным психическим заболеванием. Однако вся закавыка в том, что именно этот парень был одним из бенефициаров той самой фермы "Гнездо аиста", на которую были оформлены дотации ЕС в сумме 50 млн крон. В прошлом году в разгар разбирательства он выпал из поля зрения журналистов, а тут вдруг сделал неожиданное признание на пороге своей швейцарской квартиры: его, дескать, насильно вывезли в Крым, чтобы не дал показаний по делу отца.

Правда, в этой связи возникает много вопросов. Например, можно ли считать корректным само это интервью? Его записали тайком, не предупредив Бабиша-младшего, использовав для записи очки с вмонтированной в них мини-камерой. И можно ли доверять словам психически нездорового человека - если он и вправду такой? И если он действительно шизофреник, то как тогда управлял самолетами типа "Боинг"?

Нашелся спутник Андрея по его поездкам в Россию, это бывший водитель фермы "Гнездо аиста" Петр Протопопов, женатый на гражданке Чехии и сам проживший здесь семнадцать лет. В интервью газете "Право" г-н Протопопов подтверждает факты неоднократных совместных путешествий в Калининград, Москву, Ялту, но утверждает, что все они были совершены на законных основаниях, никто Бабиша-младшего к ним не принуждал, да и технически силком вывезти из ЕС взрослого человека против его воли - это задача не для простого водителя.

Фото: Владимир Снегирев
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По словам Протопопова, Андрей действительно серьезно болен, он подвергался стационарному лечению в психбольнице, задерживался полицией, когда выдавал себя за Джорджа Клуни и говорил, что в его автомобиле бомба. Бывший водитель был якобы приставлен к парню в качестве няньки.

Как бы там ни было, а скандал набирает обороты. Сам премьер категорически отвергает все обвинения и уходить в отставку не собирается. Его поддерживает глава государства - он уже заявил, что даже в том случае, если правительство не сможет получить в парламенте вотум доверия, то новый кабинет Земан поручит собрать опять-таки прежнему премьеру.

В субботу утром Бабиш-старший отправился навестить сына в Швейцарию. А в четверг депутаты парламента собираются голосовать по вопросу о доверии правительству.

В мире Европа Чехия
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