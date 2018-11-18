В Госдуме заявили о снижении коррупции на муниципальном уровне

После вступления в силу нового закона о борьбе с коррупцией количество нарушений в этой сфере на муниципальном уровне сократилось почти в два раза. Такие данные в ходе "круглого стола" в Госдуме привел председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев сослался на статистику Следственного комитета, согласно которой до принятия законопроекта ежегодно на уровне местной власти привлекались к ответственности из-за коррупционных преступлений 250-300 человек. Сейчас это число сократилось до 150 человек.

Зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный напомнил, что сейчас в России принято уже более 100 нормативно-правовых актов в сфере борьбы с коррупцией. Для сравнения - в первые 15 лет постсоветского времени было принято только 9 антикоррупционных нормативно-правовых актов. "В частности, усилили карательную деятельность - дача взятки теперь наказывается 15 годами лишения свободы. Появилось декларирование доходов, а позже и расходов. Контроль соответствия расходов доходам ведется на всех этажах власти. Меры применяются вплоть до конфискации имущества, если чиновник не может объективно объяснить его появление", - сказал он.

Сейчас в России принято уже более 100 нормативно-правовых актов в сфере борьбы с коррупцией

Участники "круглого стола" сошлись во мнении, что и дальше надо совершенствовать антикоррупционное законодательство. Так, директор департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрий Баснак предложил адаптировать нормы антикоррупционного законодательства к потребностям страны. "Сложности в том, что у нас большая страна, большая специфика, многообразие. Конечно, нормами закона сделать подходящий абсолютно для всех вариант будет непросто. Может быть, нам подумать о каких-то модельных актах или разъяснениях, которые могли бы содержать несколько вариантов антикоррупционной работы", - заявил он.

Председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко призвал коллег еще раз подумать над смягчением условий декларационной кампании для сельских депутатов. Он указал на то, что из 160 тысяч сельских депутатов подавляющее большинство работают на непостоянной основе. И для них декларационная кампания сопровождается трудностями с получением информации, затратными процедурами, отсутствием времени. "На протяжении десятилетий у большинства этих лиц сведения об их доходах и имуществе не меняются. Смягчение должно быть. Может быт, ввести однократную подачу декларации, когда человек только идет на выборы или в случае крупной сделки", - предложил депутат.

Напомним, Федеральный закон N64 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции" был принят в апреле 2017 года. Тогда губернаторы получили право принимать решения о проверке достоверности сведений, указанных в декларациях депутатов местных органов самоуправления. В случае выявленных нарушений они досрочно прекращают свои полномочия. Кроме того руководители регионов с могут через суд расторгнуть контракт с теми главами местных администраций, которые нарушают антикоррупционное законодательство.