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18.11.2018 20:17
Рубрика: В мире

В Киеве задержан помощник Надежды Савченко

Текст: Константин Волков

Полиция задержала в Киеве Валерия Мисийко, помощника арестованного депутата Надежды Савченко, об этом 18 ноября сообщают украинские СМИ.

Савченко будет ездить на встречи с избирателями в автозаке

Известно, что задержание произошло, когда Мисийко возвращался с акции в поддержку Савченко. Его попытались арестовать, но на помощь задержанному кинулись активисты, участвовавшие в акции. Арестовать Мисийко удалось только после вмешательства примерно 20 бойцов спецназа.

Сестра Надежды Савченко, Вера Савченко, сообщила также, что помощника перед задержанием ударили по голове.

Полиция пока что ничего не сообщила о причинах задержания.

В мире экс-СССР Украина Надежда Савченко: политическая карьера
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