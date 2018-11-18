В Корее одноклассники обвиняются в убийстве сына россиянки

В Южной Корее четверо школьников подозреваются в убийстве своего одноклассника, мать которого была россиянкой. Трагедия взбудоражила корейское общество и проживающих в стране представителей русскоязычной общины. Люди требуют ужесточения наказаний для несовершеннолетних и решения проблемы насилия в местных школах. На сайте администрации президента Республики Корея появилась соответствующая петиция, получившая множество откликов.

Как сообщили местные власти, инцидент произошел 13 ноября в шестом часу вечера в одном из районов города Инчхон. Четверо учащихся школы средней ступени в возрасте 14-15 лет отобрали у 14-летнего одноклассника электронные сигареты, которые он курил, сказав, что отдадут их на крыше 15-этажного жилого дома. Когда учащийся поднялся туда, то его начали избивать. Если основываться только на объективных данных, то через полтора часа он упал с крыши дома и погиб. Одноклассники спустились вниз, постояли вокруг него, а полицию вызвал охранник дома, обнаруживший тело. Полиция вскоре арестовала всю четверку.

Сначала школьники придерживались версии, что парень решил покончить с собой, а они пытались его удержать, но не смогли. Однако вскоре выяснилось, что до падения погибшего избивали почти полтора часа. В итоге школьники сознались, что решили "проучить" одноклассника за то, что он якобы нехорошо высказался о внешности отца одного из школьников. При этом они отрицают, что столкнули одноклассника, утверждая, что он в итоге спрыгнул сам.

Как сообщили СМИ, погибший являлся сыном россиянки. Отец его кореец, но мальчик жил только с матерью. На одном из сайтов появилось сообщение от знакомого погибшего, который вместе с ним ходил в одну и ту же церковь. По его словам, над мальчиком в школе ранее издевались из-за его "некорейской" внешности. Полиция в настоящий момент ведет расследование инцидента.

Это происшествие взбудоражило корейское общество, став одной из главных новостей последних дней. Сами корейцы признают, что насилие в школах - это давняя проблема, которую власти и образовательная система пока так и не могут решить. Общественность требует ужесточения наказания для несовершеннолетних преступников, требуя судить их как взрослых и официально предъявить обвинения в убийстве.

На сайте администрации президента РК появилась петиция, в которой требуется провести самое тщательное расследование и наказать малолетних преступников в полной мере. Петицию подписали почти десять тысяч человек. Согласно правилам, если петиция наберет более 200 тысяч подписей, то администрация президента должна будет официально отреагировать на нее. Власти заявили, что выплатят пострадавшей материальную компенсацию и окажут иную финансовую и психологическую помощь.

Большой отклик получил инцидент и в русскоязычной общине Кореи. У многих ее представителей дети также учатся в корейских школах. Южная Корея исторически является мононациональной страной, но с относительно недавних пор количество иностранцев стало быстро расти. Далеко не всегда местное общество мягко принимает представителей других культур. Вместе с тем, власти стараются сделать так, чтобы выходцы из других стран, которые уже стали гражданами Кореи, смогли жить нормально и влились в общество.

Подчеркивается, что представители "мультикультурных семей" (так называют в Корее семьи тех, где один из родителей - иностранец) являются большим потенциалом для развития страны, а в целом у Кореи нет выбора кроме как больше принимать выходцев из других стран. По различным данным, в Корее в общей сложности проживает около 70-80 тысяч людей, которые являются выходцами из России и стран СНГ.