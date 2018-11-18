В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа

В Москве по-прежнему не ждут прорыва в российско-американских отношениях. Но грядущая встреча президента РФ с главой США на "двадцатке" в Аргентине все же на повестке. И в Кремле даже уже знают темы, которые там будут обсуждаться - пресловутое "вмешательство в выборы", договор о РСМД, Украина, Сирия, Иран.

"Никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении. В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". "Сейчас мы ориентируемся на Аргентину, на саммит "большой двадцатки". Пока это понимание подтверждается и со стороны наших американских коллег", - сказал он.

Песков рассказал и о встрече Путина с вице-президентом США в Сингапуре. "Что касается Пенса, то, действительно, с ним был контакт: они сначала кратко поговорили на ногах, потом уже в ходе самого заседания было принято решение, что они 5-10 минут пообщаются отдельно, что они и сделали", - заметил представитель Кремля.

"Такой краткий экскурс по вопросам, которые могли бы стоять на повестке дня следующей встречи Путина с Трампом, они совершили, действительно, обозначили основные проблемы, основные болевые точки", - уточнил Песков и напомнил, что президент может "буквально за несколько секунд исчерпывающе очертить ту или иную проблему". Что он и сделал.

По словам пресс-секретаря российского президента, темы переговоров двух лидеров легко прогнозируются. "Американцы постоянно как мантру твердят про вмешательство в выборы. Российская сторона, начиная с самого высокого уровня, с уровня Путина и министра иностранных дел, на экспертном уровне тоже как мантру отвечает: ну почему же вы нас не понимаете, как нам вам еще объяснить, что российское государство не имело никакого отношения, не имеет и не может иметь отношения к вмешательству во внутренние дела или в какие-то электоральные процессы", - напомнил он.

"Это, кстати, и было сказано тоже Пенсу, которые собственно с этого и начал беседу", - уточнил Песков. Также прозвучали темы договора о РСМД, Украины, Сирии, Ирана. "Несмотря на то, что они "на ногах" простояли минут 10, президент весьма доходчиво и весьма емко все-таки все наши озабоченности изложил Пенсу с тем, чтобы, конечно, это изложение краткое, но емкое, было передано президенту Трампу", - заключил представитель Кремля.