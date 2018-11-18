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18.11.2018 19:27
Рубрика: Экономика

Нацпроект взяли в штат

Издержки предприятий снизит новый департамент
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Нацпроектом "Производительность труда и поддержка занятости" займется специально созданный в минэкономразвития Департамент производительности и эффективности.

Его возглавила Юлия Урожаева, разработчик паспорта проекта (до недавнего времени он имел статус приоритетной программы). В министерство Юлия Урожаева пришла в 2017 году на должность помощника министра Максима Орешкина из McKinsey, где руководила направлением общественного сектора, а до этого (в 2008-2010 годах) возглавляла отдел в Департаменте стратегического анализа и разработок ВЭБа. Куратором этого направления выбран только что назначенный замминистра Сергей Галкин, выходец из ВТБ Капитала, в 2017 году присоединившийся к команде Максима Орешкина. Ранее проект курировал статс-секретарь - замминистра экономического развития Олег Фомичев, в августе ушедший с госслужбы.

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Проект по повышению производительности начат в прошлом году, его ключевая особенность в том, что он сосредоточен непосредственно на конкретных предприятиях. Сейчас это 100 пилотных "предприятий-образцов" в 19 регионах, для помощи им минэкономразвития и "ВЭБ Инжиниринг" создали Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Много внимания в рамках проекта уделяется обучению (к концу 2018 года его пройдут около двух тысяч сотрудников) и культуре производительности - предполагается, что в поиск улучшений, возможностей совершенствования производственной цепочки будут включаться все, от рядового работника до офиса генерального директора.

"Мы видим много примеров, когда компании только за счет более эффективной организации труда, выстраивания процессов, последовательной работы с потерями увеличивали производительность в два-три раза, - рассказывала Юлия Урожаева в интервью "РГ". - Задача программы - передать лучшие практики в этой области, а на пилотных предприятиях - пройти процесс внедрения, показать разницу между "было" и "стало".

Сейчас производительность труда в России в целом отстает от развитых стран в 1,5-2 раза, на предприятиях-участниках этот показатель в первые три года работы в программе должен вырасти минимум на 30 процентов.

Экономика Финансы Правительство Минэкономразвития
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