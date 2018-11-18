В Минске появится белорусско-китайский центр по гражданской защите

В Минске на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси будет создан белорусско-китайский исследовательский центр, сообщили в вузе.

"Над созданием исследовательского центра по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций трудятся Университет гражданской защиты МЧС Беларуси и Институт исследований общественной безопасности при Университете Цинхуа. Сегодня завершены все строительно-монтажные работы, центр комплектуется оборудованием, предоставленным партнерами из Китая", - отметил первый заместитель начальника университета МЧС Сергей Пастухов.

Он подчеркнул, что сейчас специалисты двух стран заняты разработкой учебно-программной документации для белорусско-китайского исследовательского центра. Представители вуза МЧС уже прошли обучение в Китае по программе "Информационные технологии в сфере общественной безопасности и гражданской защиты".

Впервые концепцию создания центра белорусские спасатели обсудили с коллегами из КНР во время визита делегации МЧС в Китай в июле 2017 года, а в сентябре этого года Минск посетил руководитель Института исследований общественной безопасности при Университете Цинхуа профессор Хунюнь Юань. Недавно белорусская делегация вновь посетила Китай для ознакомления с работой центров безопасности Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями, передает БЕЛТА.

Делегация из Беларуси также приняла участие в ежегодной международной конференции по науке и технике в области общественной безопасности, представив свой доклад по теме: "Национальная стратегия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь на 2019-2030 годы".