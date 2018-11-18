В правительство внесен проект "Цифровое сельское хозяйство". Об этом "Российской газете" сообщили в Минсельхозе России. Подготовленный министерством проект должен способствовать стремительной цифровой трансформации сельского хозяйства. Планируется, что благодаря внедрению цифровых технологий и платформенных решений в АПК произойдет технологический прорыв, а производительность на "цифровых" сельхозпредприятиях вырастет в два раза к 2021 году.

"Сейчас проект проходит в правительстве процедуру согласования. Внесение средств в бюджет для реализации проекта планируется с 2019 года", -рассказали "РГ" в министерстве.

Ключевыми новациями проекта являются: цифровая платформа "Цифровое сельское хозяйство", представляющая собой электронную платформу большого объема данных о российских сельхозресурсах. "Алгоритм проекта подразумевает, что производители будут предоставлять информацию в обмен на предлагаемые субсидии, - пояснили в минсельхозе, - большую часть бюджета проекта планируется направить в виде грантовой поддержки хозяйствам, инвестирующим в собственную модернизацию".

Также будут разработаны три комплексных цифровых решения, которые планируется широко внедрять в АПК. Во-первых, "Умная ферма" - это полностью автономный, роботизированный сельхозобъект, предназначенный для разведения животных (мясные, молочные) в автоматическом режиме, не требующий участия человека (оператора, животновода или ветеринара). Как сообщили в минсельхозе, "умная ферма" самостоятельно анализирует экономическую целесообразность производства, потребительскую активность, уровень общего здоровья населения региона и другие экономические показатели. Для этого она использует искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, нейронные сети. На основании анализа ферма принимает решение, какие виды и породы животных (с заданными качественными и количественными показателями) необходимо разводить. "Внедрение таких технологий поможет повысить уровень производства и потребления молочной продукции в России. Развивая хозяйства с автоматизированными системами управления, параметры которых изменяются в зависимости от микроклимата и состояния животных на фермах, мы можем повысить качество молока до класса "экстра" и обеспечить стабильный рост молочной продуктивности животных", - считают в министерстве.

Во-вторых, "Умное поле". Это интеллектуальная система, которая в автоматическом режиме анализирует информацию о состоянии агробиоценоза, принимает управленческие решения и реализует их роботизированными техническими средствами. "Система анализирует почвенно-климатические условия, определяет выбор культур в зависимости от целевых функций (максимизация продукции или доходности, экономические ограничения), регулирует режим питания растений, проводит фитосанитарные мероприятия и уходовые работы.

В-третьих, "Умная теплица" - автономный, роботизированный и изолированный от внешних воздействий сельхозобъект для получения растениеводческой продукции в автоматическом режиме, максимально минимизирующий участие оператора, агронома и инженера. "Система оптимизирует экономику объекта с учетом затрат и потребительской активности, соблюдает экологические и санитарно-гигиенические регламенты, используя цифровые технологии с учетом агроэкологической оценки гибридов и сортов растений, анализа грунтов, - рассказывают специалисты. - Внедрение таких технологий позволит обеспечить стабильный рост производства продукции растениеводства в защищенном грунте, получать высококонкурентных субстратов и удобрения, снижать энергоемкость производства и увеличивать питательные ценности овощей".

Также будет обеспечена системная непрерывная подготовка отраслевых специалистов с компетенциями цифровой экономики посредством внедрения уникальной отраслевой электронной образовательной среды.

В России тенденции по использованию цифровых технологий соответствуют мировым трендам - это увеличение объема сельхозпроизводства и повышение доходности отрасли. Сейчас, когда технологии эволюционировали, подешевели и значительно продвинулись вперед, достичь этого стало гораздо проще, чем когда-либо, отмечает Александр Лопухов, заместитель генерального директора КРОК: "Среди востребованных решений, которыми уже пользуются наши заказчики из сектора АПК, - промышленный интернет вещей, робототехника, виртуальная реальность, аналитика больших данных и прогнозирование. Например, благодаря технологиям промышленного интернета вещей (IIoT) агропромышленные предприятия сегодня могут получать информацию принципиально нового уровня о каждом сельхозобъекте и окружающих его объектах. Она поступает в единое информационное поле от различных устройств: датчиков и сенсоров, которыми оснащается агротехника, видеокамер, установленных на дронах и спутниках, или из других внешних информационных систем".

Пока что Россия по уровню цифровизации в сельском хозяйстве занимает лишь 15-е место в мире, только 10 процентов пашен обрабатываются с применением цифровых технологий.