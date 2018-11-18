Новости

В Болгарии начались массовые протесты населения 20:53
В Киеве задержан помощник Надежды Савченко 20:17
Трамп оценил свою работу на "пять с плюсом" 20:08
В Москве мужчину насмерть сбил скоростной поезд "Волга" 19:55
Сборная Англии прошла в финал Лиги наций, выбив Хорватию в лигу B 19:47
"Зенит" в товарищеском матче одержал победу над "Шальке" 19:40
Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите 19:24
Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России 19:22
В США вагоны поезда с пропаном рухнули на шоссе 19:08
В центре Киева избит канадский журналист 18:38
"Умер Женя Осин, оттого что пил он": Шнуров опубликовал новые стихи 18:34
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП 18:30
Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса 18:12
СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след" 18:09
Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ 17:33
У пострадавшей гонщицы "Формулы-3" диагностирован перелом позвоночника 17:28
Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий 17:23
Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов 17:11
Песков рассказал о силе "Турецкого потока" 17:07
Последняя любовь Евгения Осина рассказала о причинах его алкоголизма 16:55
Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги 16:50
В США провели поминальную службу в честь полицейской собаки 16:42
Самый честный таксист из Киргизии стал звездой соцсетей 16:39
Умерла Народная артистка СССР Диана Петриненко 16:31
Медведев начал свой официальный визит во Вьетнам 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 19:19
Рубрика: Общество

Кто не хочет говорить

Зачем России Фонд родных языков
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Из 193 языков, на которых говорят россияне, 18 находятся на грани исчезновения, 14 после 1990 года умерли, а десять переживают кризис невостребованности. Такую оценку языковой картине страны дал форум экспертов "Языковая политика: общероссийская экспертиза".
Фото: depositphotos.com
Оксфордский словарь назвал слово года

- Отношение к языку - это отношение к себе, - заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - У нас это отношение неровное. Крепнет русский, как объединяющий всех, идет ренессанс семи языков-миллионников - татарского, чувашского и пяти кавказских языков, но наблюдается и нежелание говорить на родных языках, особенно у народов Сибири и Севера. Чтобы поддержать всплеск интереса к родной речи и сохранить языковое разнообразие и самобытность культур носителей редких языков, в стране создан Фонд родных языков.

Так же при нем будет работать Институт поддержки и развития родных языков. Их задача - системно укрепить языковое "панно" разнообразия. Так сегодня из 193 языков лишь на 21-м ведется преподавание, а 81 язык изучается лишь добровольцами. Остальные - 91 язык и около 300 диалектов - не изучаются. Фонд намерен переломить ситуацию. В 2019 году он издает 104 учебника на семи языках-миллионниках, а в 2019-2021 годах выпускает еще 124 учебника родной речи на 24 языках. А также создает разговорную среду для родных языков за счет теле и блогосферы, фестивалей и воскресных школ.

Одним из главных итогов экспертизы стало решение закрепить как право выбора, так и обязательность изучения родных языков их носителями.

Общество Образование Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков опроверг предположения о сепаратной сделке по Курилам
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель