Из 193 языков, на которых говорят россияне, 18 находятся на грани исчезновения, 14 после 1990 года умерли, а десять переживают кризис невостребованности. Такую оценку языковой картине страны дал форум экспертов "Языковая политика: общероссийская экспертиза".

- Отношение к языку - это отношение к себе, - заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - У нас это отношение неровное. Крепнет русский, как объединяющий всех, идет ренессанс семи языков-миллионников - татарского, чувашского и пяти кавказских языков, но наблюдается и нежелание говорить на родных языках, особенно у народов Сибири и Севера. Чтобы поддержать всплеск интереса к родной речи и сохранить языковое разнообразие и самобытность культур носителей редких языков, в стране создан Фонд родных языков.

Так же при нем будет работать Институт поддержки и развития родных языков. Их задача - системно укрепить языковое "панно" разнообразия. Так сегодня из 193 языков лишь на 21-м ведется преподавание, а 81 язык изучается лишь добровольцами. Остальные - 91 язык и около 300 диалектов - не изучаются. Фонд намерен переломить ситуацию. В 2019 году он издает 104 учебника на семи языках-миллионниках, а в 2019-2021 годах выпускает еще 124 учебника родной речи на 24 языках. А также создает разговорную среду для родных языков за счет теле и блогосферы, фестивалей и воскресных школ.

Одним из главных итогов экспертизы стало решение закрепить как право выбора, так и обязательность изучения родных языков их носителями.