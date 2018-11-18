В Рунете набирает обороты новый вид мошенничества - оплачиваемые опросы. За участие доверчивым пользователям обещают золотые горы. На деле же все оборачивается финансовыми убытками. Эксперты в очередной раз предупреждают: обещание больших легких заработков в интернете в большинстве случаев - ловушка, в которую не стоит попадаться.

Пользователи стали получать по электронной почте спам-рассылку, в которой им предлагается заработать на участии в "грандиозном" опросе или викторине. Указанная в письме ссылка ведет на сайт (их адреса могут меняться), где за ответы на несколько несложных вопросов человеку обещают выплатить как минимум 75 тысяч рублей от крупных спонсоров. А если случится так, что денежная премия ему не выпадет, ему гарантируется скидка на покупку тех или иных товаров. Вопросы, как потом выяснится, действительно очень простые: "Какие часы (автомобиль, напиток, парфюм, телефон, банк) вы бы выбрали?" и короткий список брендов. В конце опроса пользователь узнает размер персонального вознаграждения, которое ему полагается.

Однако для того, чтобы получить выплату, необходимо совершить небольшой "закрепительный платеж" - в пределах 150 рублей. Для "немедленной" отправки денег пользователю предложат ввести реквизиты банковской карты, включая трехзначный секретный код. Мошенники уверяют, что "закрепительный платеж" необходим для подтверждения личности пользователя и вся сумма списания будет возвращена вместе с премией за участие в опросе. Для убедительности на сайтах есть отзывы счастливчиков, которые якобы уже получили вознаграждение.

Это классический случай социальной инженерии с манипулированием базовыми эмоциями - желанием быстро и много заработать, отмечает Ярослав Бабин, руководитель отдела исследований безопасности банковских систем Positive Technologies. Участники такого опроса как минимум рискуют потерять те самые 150 рублей, составляющие "закрепительный платеж", а как максимум - передать злоумышленникам данные своей карты, откуда они в последующем могут списать более значительные суммы. Более того, собранные с платежных карт данные могут быть успешно перепроданы в дарквебе - через веб-сайты, спрятанные от глаз обычных пользователей интернета. Это второй по популярности для купли или продажи на теневом киберрынке тип данных, поясняет Бабин.

Тимур Баязитов, юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры", советует обратить внимание на некоторые нюансы в оформлении сайтов и в содержании пользовательских соглашений. Как и на всех ресурсах подобного типа, реальные условия акции изложены в труднодоступных местах и выполнены однообразным шрифтом без каких-либо выделений, отмечает Баязитов. После красочных обещаний моментального перевода вознаграждения в несколько десятков тысяч рублей в заголовке страницы следует информация, что участник опроса получает либо денежное вознаграждение, либо скидку на покупку чего-либо. В пользовательском соглашении, однако, можно прочесть, что все высказывания на сайте по поводу получения доходов - всего лишь предположения. "Понятно, что это никак не согласуется с обещаниями моментального денежного перевода на заголовке страницы. Организатор "опроса" скромно умалчивает о том, что получение такого дохода не гарантировано. Суд в таком случае, скорее всего, обоснованно придет к выводу, что сведения о получении денежных доходов не соответствуют действительности и вводят участника "опроса" в заблуждение, таким образом, недобросовестным способом стимулируя его на перевод денежных средств", - подчеркивает Баязитов.

Еще интересен пункт, в котором говорится, что участник "опроса" обязуется не предъявлять никаких требований имущественного и другого характера администрации сайта. Доверчивый пользователь наверняка подумает, что утратил право на обращение в суд и махнет на все рукой. Однако согласно законодательству РФ отказ от права на обращение в суд недействителен (например, об этом говорится в пункте 2 статьи 3 ГПК РФ). Такое условие соглашения ничтожно, и возможность предъявления требований к администрации сайта есть. Хотя стоит учитывать, что на сайте отсутствуют сведения в отношении организатора опроса, а подпункт 3 пункта 2 статьи 131 ГПК РФ предусматривает обязанность указания в исковом заявлении при его подаче в суд наименования и места нахождения ответчика.

Если участник опроса понес финансовые потери, переведя "закрепительный платеж" и не получив обещанного вознаграждения", правильно будет обратиться в МВД с заявлением о совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"). После этого при возбуждении уголовного дела и до окончания судебного следствия у человека будет возможность обратиться в суд с иском согласно пункту 2 статьи 44 УПК РФ ("Гражданский истец") либо согласно пункту 3 статьи 31 ГПК РФ, если иск не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела.

Но лучше все-таки вообще не иметь дело с подозрительными ресурсами. Для того чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты, во-первых, рекомендуют обязательно проверять в поисковых системах (Google или Яндекс) отзывы о домене (например, с помощью запроса "имядомена.ру отзывы"). При отсутствии ссылок или наличии отрицательных отзывов лучше отказаться от участия в таких опросах, советует Ярослав Бабин. Во-вторых, стоит обратить внимание на грамматические и орфографические ошибки в текстах - их наличие может говорить о некачественном или даже нелегитимном сервисе. Третий "маячок" - ссылки, которые никуда не ведут, контакты, по которым нельзя ни с кем связаться. Нельзя сбрасывать со счетов собственные ощущения: если вам по какой-то причине кажется, что вы попали на мошеннический сайт, то, безусловно, лучше покинуть эту страницу.

Лучше не открывать письма и не переходить по ссылкам от неизвестных адресатов, которые кажутся подозрительными, отмечает в свою очередь старший спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Мария Вергелис. Если возникла ситуация, что письмо с предложением принять участие в опросе пришло от имени крупной компании, но адрес отправителя не совпадает с официальным - это верный знак того, что ничего хорошего по ссылке вас не ждет. На самом сайте можно сверить приведенные данные с государственными реестрами и выяснить, что такой компании на самом деле не существует. "Важно понимать, что если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то скорее всего, это неправда", - резюмирует Варгелис.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"