В США провели поминальную службу в честь полицейской собаки

В штате Мичиган департамент полиции города Сент-Клер-Шорс провел в Храме Успения поминальную церемонию в честь полицейского пса по кличке Экс.

Собака, названная именем главного героя сериала "Черная метка: Падение Сэма Экса", погибла при задержании преступника, угрожавшего пистолетом гостям на вечеринке. Злоумышленник бежал от полиции, а когда Экс догнал его, он выстрелил в пса. После этого правоохранители открыли огонь на поражение и убили преступника.

Во время поминальной службы перед алтарем поставили портрет пса на фоне флага США. Церемонию начал священник, после чего с поминальными речами выступили офицеры и чиновники. По окончании службы прах Экса отвезли на кладбище на машине работавшего с ним полицейского. Правоохранители также намерены установить памятник в честь собаки и для этого уже создали фонд по сбору необходимых средств.