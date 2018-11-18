В США вагоны поезда с пропаном рухнули на шоссе

В американском городе Байромвилл (штат Джорджия) вагоны грузового поезда с пропаном упали с моста на шоссе. В результате инцидента никто не пострадал, однако власти решили эвакуировать местных жителей.

ЧП произошло в субботу утром по местному времени. Поезд состоял из двух локомотивов, 72 загруженных и 69 пустых вагонов. Во время движения по мосту над шоссе от 15 до 30 вагонов сошли с рельсов и упали на дорогу. Как сообщает РИА Новости, в некоторых из них был пропан.

Эвакуация коснулась почти всего города. В Байромвилле проживает порядка 500 человек.