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18.11.2018 16:29
Рубрика: В мире

Диктатора Франко перезахоронят рядом с могилой его супруги

Власти Испании определились, где именно будут покоиться останки диктатора Франсиско Франко после их эксгумации из мемориального комплекса Долина павших, если потомки генералиссимуса не возьмут на себя заботу о них. Тело каудильо предполагается захоронить рядом с могилой его супруги Кармен Поло на кладбище Мингоррубио, расположенном неподалеку от парка Пардо и дворца Сарсуэла - личной резиденции испанских монархов.

А вот когда все это произойдет, до сих пор нет ясности. Премьер-министр Испании Педро Санчес хотел решить вопрос с перезахоронением диктатора еще до августа, однако теперь речь идет о первом квартале 2019 года, и то, если не возникнет новых юридических проволочек. Потомки Франко грозят правительству исками за осквернение могилы их предка, если эксгумация будет все-таки проведена. При этом в качестве нового места захоронения они называют склеп в кафедральном соборе Мадрида Альмудена, против чего категорически выступают власти страны. Если семья Франко не предложит нового варианта или вообще откажется брать на себя ответственность, останки генералиссимуса отправятся на то самое кладбище Мингоррубио.

В Испании рассекретят документы времен Франко

Пока же правительство ждет отчета экспертов, занимающихся вопросами перезахоронения тел в Мадридском автономном сообществе. Это документ не является обязательным, но позволяет выиграть время для урегулирования конфликта между государством и внуками диктатора.

Между тем власти Барселоны начали процедуру отзыва семи медалей, присужденных городским советом лицам, связанным с диктатурой, в том числе памятной медали, посвященной 25-летию мира (окончания Гражданской войны), врученной самому Франсиско Франко в 1964 году. По словам первого заместителя мэра Барселоны Жерардо Писарельо, эта мера является частью политики восстановления исторической памяти и борьбы против безнаказанности франкистского режима.

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