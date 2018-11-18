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18.11.2018 19:58
Рубрика: В мире

Бунт "желтых жилетов"

Во Франции прошли массовые акции против роста цен на топливо
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Такого во Франции, по крайней мере за последние несколько десятилетий, не было. Французы спонтанно, без каких-либо призывов со стороны профсоюзов или политических партий, находящихся в оппозиции к нынешним властям, провели массовые протестные акции по всей стране. Участие в них приняли около 300 тысяч человек.
В ходе протестов пострадали 409 человек, 282 манифестанта были задержаны полицией. Фото: EPA В ходе протестов пострадали 409 человек, 282 манифестанта были задержаны полицией. Фото: EPA
В ходе протестов пострадали 409 человек, 282 манифестанта были задержаны полицией. Фото: EPA

Что заставило этих людей, отложив обычные для выходных заботы, облачиться в желтые светоотражающие жилеты, которые в обязательном порядке хранятся в каждой машине, и устроить шествия, блокады на сотнях дорогах, как общенационального, так и местного значения? Невиданный рост цен на автомобильное топливо. Только с начала этого года они увеличились на бензин на 15, а на дизельное горючее еще больше - на 20 с лишним процентов. Причем, как было объявлено правительством, первого января произойдет еще одно повышение. Французы возмущены этим до глубины души, и даже те, кто раньше сторонился всякого рода манифестаций и вообще был далек от политики, решили во весь голос заявить о своем недовольстве.

74 процента французов разделяют настроения "желтых жилетов" и поддерживают их движение

На въездах во многие города, на дорожных развязках произошли столкновения участников акций протеста с полицейскими, которые пытались оттеснить "желтые жилеты". Не обошлось без эксцессов. Так в местечке Пон-де-Бовуазен (департамент Савойя) на контрольно-пропускном блоке погибла 63-летняя манифестантка, на которую наехала запаниковавшая женщина за рулем, отвозившая дочь на прием к врачу.

Фото: Christian Hoyer / Floss working group / University of Tübingen
Во Франции обнаружены рисунки Ледникового периода

Всего по стране в результате разного рода инцидентов пострадали, как сообщил в воскресенье министр внутренних дел Кристоф Кастанер, 409 человек, из которых 14 срочно госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. По его данным, было задержано 282 манифестанта, из которых половина содержится под стражей для выяснения обстоятельств.

Несколько десятков человек были арестованы в Париже, где разгневанные "желтые жилеты" маршем прошли по Елисейским полям до площади Согласия. Затем свыше тысячи демонстрантов свернули на улицу Фобур Сент-Оноре, где расположена резиденция главы Пятой республики, но путь им преградили жандармы в полной боевой выкладке. Скандируя "Макрона в отставку!", "Те, кто за тебя голосовал, теперь вышли на улицу!", протестующие пытались пробиться к Елисейскому дворцу, но были рассеяны правоохранителями, пустившими в ход слезоточивый газ. Правда, на этом "желтые жилеты" не успокоились и направились к Триумфальной арке. До глубокой ночи они блокировали площадь Этуаль - Шарль де Голль, использовав для этой цели железные барьеры, оставшиеся с 11 ноября, когда там проходила церемония, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны.

Как показал недавний опрос службы Odoxa - Dentsu Consulting, 74 процента французов разделяют настроения "желтых жилетов" и поддерживают их движение. Они считают несправедливой политику властей, которые повышают налоги. Их доля достигает 60 процентов в цене топлива на заправочной станции. Власти объясняют свои действия "необходимостью" реализации программы развития экологической чистоты энергетики. Но граждане не хотят расплачиваться за эти планы снижением своей покупательной способности. Тем более, если учесть, что нынешним правительством был запущен ряд программ на многие миллиарды евро в пользу предпринимателей и промышленников, а также отменен налог на богатство, что дало повод многим французам назвать Эмманюэля Макрона "президентом толстосумов".

В мире Европа Франция Цены на бензин
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