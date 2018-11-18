Эксперт ответил на слова украинского генерала о "большой войне" с РФ

Попытка вооруженной агрессии против России обернется для Украины военным и политическим самоубийством, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

- Военные возможности Украины - особенно ее флота, - не позволяют вести какие-либо боевые действия против России, это просто самоубийство. Потом для Порошенко накануне президентских выборов такой вариант развития событий означает просто политическую катастрофу без каких-либо шансов, - рассказал Коротченко. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее бывший замначальника украинского Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал предположение, что Россия закроет Азовское море для судов под желто-голубым флагом и это может привести к "большой войне" между двумя странами. Однако даже украинский генерал признал, что подобный военный конфликт неприемлем для Киева, поскольку его армии "нечем ответить".

По мнению Коротченко, милитаристская риторика украинских властей вызывает лишь презрительную жалость.

- Страна, не способная построить свою государственность и создать достойные условия для народа, вряд ли сможет обеспечить национальную безопасность, - резюмировал эксперт.