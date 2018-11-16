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16.11.2018 04:24
Рубрика: Власть

Совфед предложил закрыть Азовское море для украинских судов

Азовское море. Фото: depositphotos.com Азовское море. Фото: depositphotos.com
Азовское море. Фото: depositphotos.com

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключил того, что Москва способна перекрыть Азов для любого украинского судна. Это может произойти в ответ на задержание судов за заходы в Крым. Своими действиями Киев, по его словам, разрывает соглашение об Азовском море.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия", - заявил сенатор. Он отметил, что даже если все задержанные и простаивающие сейчас в портах Мариуполя и Бердянск корабли находятся в подданстве иностранных государств, они все равно ранее посетили крымские порты на законных основаниях. Поведение Киева Клинцевич охарактеризовал как "явный беспредел", передает РИА Новости.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
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СМИ также сообщили о том, что в поле зрения украинских пограничников находятся порядка 940 "судов-нарушителей". Эксперты считают, что нагнетание ситуации в Азовском море требуется Киеву в первую очередь для привлечения внимания Запада, теряющего интерес к украинской тематике.

Ранее МИД Украины не поддержал денонсацию договора об Азовском море. Напомним, вопрос об использовании акватории Азовского моря обострился после того, как в мае погранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно "Норд", в ответ российские пограничники усилили досмотры украинских судов. Киев также начал переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.

Добавим, что 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России в случае "эскалации" ситуации в Азовском море.

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