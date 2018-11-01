Эксперты: Провокации в Азовском море нужны Киеву для внимания Запада

Нагнетание ситуации в Азовском море требуется Киеву в первую очередь для привлечения внимания Запада, теряющего интерес к украинской тематике. Это один из выводов, к которому пришли во время состоявшейся сегодня в МИА "Россия сегодня" пресс-конференции "Азовский кризис: шаг к большой войне?".

Украинские и российские эксперты обсуждали причины и возможные последствия начатой Киевом дестабилизации ситуации в Азовском море и вокруг него. Так, по словам авторитетного украинского политтехнолога Андрея Мишина, сегодня Украина "играет на повышение ставок", устраивая провокации одну за другой. Он напомнил, что на этом фоне американские военные продолжают строить новую закрытую украинскую военную базу под Очаковом и активизировали переговоры с Вашингтоном о поставке ракет наземного базирования. Киевский гость полагает, что эти переговоры в следующем году имеют все шансы на успех. "3 июня вступает в свою должность новый президент Украины. А 1 июня наступает день, когда США окончательно выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Таким образом, американцы смогут разместить крылатые ракеты "Першинг" на закрытых базах НАТО, которые сейчас активно строятся под Очаковом. Ситуация достаточно угрожающая. К тому же, в порты Азовского моря вводятся более дюжины катеров, призванных останавливать российские корабли с целью нанести экономический ущерб судоходству в РФ", - пояснил он свою мысль.

Не беспочвенны и призывы Киева к НАТО ввести свои корабли в Азовское море. Пока Брюссель не рассматривает эти просьбы в практическом плане, но достаточно устроить провокацию, чтобы западные военные начали требовать от России передачи им ключей от Керченского пролива.

"Мелкие корабли, которые могут устроить провокацию, уже находятся в акватории Азовского моря. Именно к провокациям будет подталкивать Вашингтон украинскую власть. Недооценивать возможности Украины нельзя", - считает бывший командующий береговой артиллерией ВМФ РФ, генерал-майор Владимир Романенко. О том, что провокации с потоплением судов - как иностранных, так и украинских - всерьез готовятся Службой безопасности Украины, сегодня же написали "источники СБУ" в украинских социальных сетях.

Впрочем, по действующему морскому праву и двустороннему соглашению о статусе Азовского моря и Керченского пролива, попасть в море могут только украинские и российские военные корабли, для остальных стран требуется разрешение Москвы и Киева. И в этой ситуации украинская сторона ограничена в инициативе - она может либо разорвать двустороннее соглашение, либо оставить все как есть. Также Украина может обратиться в международные арбитражные и судебные инстанции, однако шансы на то, что она получит быстрый и положительный ответ, практически нулевые. Также как и вероятность того, что Россия подчинится каким-то внешним решениям, касающимся ее моря. В любом случае, по мнению политолога Ростислава Ищенко, Россия останется в выигрыше. "Они могут денонсировать договор, но от этого ничего не поменяется. Будет только неопределенный статус, а в таком случае преимущество будет у того, у кого сила. А баланс сил с заходом в Азовское море военных судов не черноморских государств не изменится, пока у России есть флот", - сказал он.

При этом, по мнению Ищенко, все это может быть и простой попыткой украинских властей привлечь к себе внимание мирового сообщества. Он, в частности, напомнил, что Петр Порошенко так и не удостоился полноценной встречи с Дональдом Трампом, и не может назвать его своим союзником, и этим украинский президент, очевидно, тяготится. "Ситуация в Азовском море сейчас используется на Украине для подогревания пиаровского интереса. С одной стороны, почти все кандидаты в президенты страны выступают с антироссийских позиций. Соответственно, этим они подогревают антироссийские настроения в обществе, что, по их мнению, поможет им усилить электоральную поддержку. С другой стороны, Киев чувствует потерю интереса к себе со стороны международного сообщества", - полагает Ищенко.