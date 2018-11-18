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18.11.2018 22:49
Рубрика: Спорт

Побил своих

Воробьев у руля СКА переиграл бывший клуб
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7722 (259)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги вчера состоялись четыре матча. Центральным событием стала игра в Санкт-Петербурге, где СКА принимал "Металлург" из Магнитогорска.
Вратарь СКА Магнус Хелльберг (на фото) отразил 21 бросок игроков "Магнитки", пропустив всего одну шайбу. Фото: РИА Новости Вратарь СКА Магнус Хелльберг (на фото) отразил 21 бросок игроков "Магнитки", пропустив всего одну шайбу. Фото: РИА Новости
Вратарь СКА Магнус Хелльберг (на фото) отразил 21 бросок игроков "Магнитки", пропустив всего одну шайбу. Фото: РИА Новости

К этому поединку обе команды подошли в отличной форме. Армейцы с Невы выиграли три встречи подряд, а победная серия "сталеваров" и вовсе достигла семи матчей - неидеально начавшая сезон "Магнитка" уже фигурирует в тройке лучших команд Востока. Ну а особенным этот матч делала фигура Ильи Воробьева. Нынешний наставник СКА играл за "Металлург" в качестве хоккеиста, а затем взял с ним Кубок Гагарина. Сначала как ассистент главного тренера, а затем и как рулевой уральской команды. Теперь перед Ильей Петровичем стоит задача повторить успех в городе на Неве, и для этого надо как минимум не жалеть бывших одноклубников.

Матч получился тяжелым и нерезультативным и по накалу скорее соответствовал статусу игры плей-офф. На 14-й минуте счет голам в этом сезоне открыл защитник СКА Антон Белов, реализовавший большинство. "Металлург" отыгрался после перерыва, когда отличился Чибисов. А победу хозяевам принесло еще одно удаление у соперника. Не успел Береглазов устроиться на скамейке штрафников, как Максим Карпов с помощью Никиты Гусева и Николая Прохоркина во второй раз за вечер огорчил Василия Кошечкина - 2:1. Чтобы спастись, "Магнитка" за две с лишним минуты до сирены заменила своего вратаря на шестого полевого игрока, однако финальный штурм успеха не принес. СКА побеждает в основное время и продолжает погоню за лидирующим в Западной конференции ЦСКА - армейские команды отделяет в таблице всего один балл.

Фото: REUTERS
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Интересно, что на вопрос, какие чувства он испытывает после победы над бывшей командой, Воробьев отвечать, по сути, отказался. "Рады, что закончили домашнюю серию с максимальным количеством очков", - коротко заявил рулевой СКА по этому поводу.

По потерянным очкам вровень с командой Ильи Воробьева идет финский "Йокерит", который принимал прямого конкурента - ярославский "Локомотив". Здесь шайб было заброшено куда больше, но в итоге все также завершилось победой хозяев площадки в основное время с минимальной разницей - 4:3. Для "джокеров" это третий успех кряду, а команда Дмитрия Квартальнова продолжает аккуратно чередовать победы и поражения.

Новосибирская "Сибирь", со старта сезона окопавшаяся в подвале таблицы, выдала ударный матч против цепляющегося за место в кубковой восьмерке московского "Динамо". Сибиряки к середине третьего периода повели с разницей в три шайбы, затем едва не упустили это преимущество стараниями Шипачева и Кагарлицкого, но в итоге Шаров броском в пустые ворота поставил точку в этой сверхрезультативной встрече - 6:4.

Ну и, наконец, "Барыс" дома ничего не смог поделать с уфимским "Салаватом Юлаевым". Башкирский клуб выиграл 3:0, а команда Андрея Скабелки впервые в сезоне не смогла забросить ни единой шайбы за матч.

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