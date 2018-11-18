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18.11.2018 04:02
Рубрика: В мире

Загрязнение воздуха в Калифорнии достигло опасного уровня

Жители Сан-Франциско вынуждены носить маски из-за дыма от пожаров. Фото: AP Photo/Eric Risberg Жители Сан-Франциско вынуждены носить маски из-за дыма от пожаров. Фото: AP Photo/Eric Risberg
Жители Сан-Франциско вынуждены носить маски из-за дыма от пожаров. Фото: AP Photo/Eric Risberg

В Калифорнии из-за природных пожаров резко повысился уровень загрязнения воздуха. Местным жителям настоятельно рекомендуют пользоваться респираторами, а также не покидать помещения, держать окна и двери закрытыми.

Фото: REUTERS/NOEL RANDEWICH
Более 630 человек пропали в Калифорнии во время пожара Camp

Как сообщил в  Twitter департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско, в этом городе объявлен "пурпурный" - наивысший уровень экологической тревоги. Подобная ситуация наблюдается в административном центре штата - Сакраменто, а также в городах Окленд и Чико.

Департамент общественного здравоохранения разместил в соцсетях информацию о типах респираторов, как ими пользоваться, где их можно приобрести, пишет ТАСС.

Напомним, сейчас президент США Дональд Трамп совершает поездку по Калифорнии, чтобы лично оценить ситуацию на месте. По его словам, до сих пор никто точно не знает число погибших.

В мире США Лесные пожары в США
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