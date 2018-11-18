Загрязнение воздуха в Калифорнии достигло опасного уровня

В Калифорнии из-за природных пожаров резко повысился уровень загрязнения воздуха. Местным жителям настоятельно рекомендуют пользоваться респираторами, а также не покидать помещения, держать окна и двери закрытыми.

Как сообщил в Twitter департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско, в этом городе объявлен "пурпурный" - наивысший уровень экологической тревоги. Подобная ситуация наблюдается в административном центре штата - Сакраменто, а также в городах Окленд и Чико.

Департамент общественного здравоохранения разместил в соцсетях информацию о типах респираторов, как ими пользоваться, где их можно приобрести, пишет ТАСС.

Напомним, сейчас президент США Дональд Трамп совершает поездку по Калифорнии, чтобы лично оценить ситуацию на месте. По его словам, до сих пор никто точно не знает число погибших.