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18.11.2018 15:37
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по баскетболу вышла на Евро-2019

Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная России продолжила свою победную серию в квалификации на Евро-2019 и довела ее до пяти матчей. В выездной встрече на площадке дворца спорта маленького провинциальном городке Кедайняй наши девушки за счет удачных действий в концовке обыграли Литву - 79:77.
Фото: Пресс-служба FIBA Фото: Пресс-служба FIBA
Фото: Пресс-служба FIBA

Этот успех позволил команде немецкого специалиста Олафа Ланге гарантировать попадание на финальный турнир континентального первенства, которое пройдет в будущем году в Сербии и Латвии. Тем не менее, оставшаяся игра 21 ноября против Венгрии в Екатеринбурге будет иметь немаловажное значение. На кону стоит первое место в группе "С" и лучшая позиция в корзинах посева для жеребьевки, запланированной на 12 декабря в Белграде.

Фото: depositphotos.com
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В Кедайняе Ланге выпустил в стартовой пятерке сразу четырех игроков из состава действующего чемпиона страны екатеринбургского УГМК - защитниц Елену Беглову и Евгению Белякову, форварда Раису Мусину и центровую Марию Вадееву. Компанию им составила выступающая на передней линии Жосселина Майга, она представляет оренбургскую "Надежду". Эти баскетболистки в итоге и принесли нашей команде львиную долю очков.

Матч проходил с переменным успехом, соперники поочередно вели в счете. Лидер в этой игре менялся 17 раз. Максимальный перевес литовок пришелся на середину третьей четверти, когда хозяйки оторвались на девять очков - 55:46. Убежать дальше им не позволила Белякова, вовремя совершившая дальнее попадание с дальней дистанции. Точный бросок из-за дуги капитана сборной очень пригодился и в начале заключительной десятиминутке, так как в тот момент россиянки по-прежнему находились в роли догоняющих. Вперед удалось выйти опять же после "трешки" (72:69), причем ее исполнила Вадеева, неожиданно для соперниц оттянувшаяся от кольца.

Кульминация наступила на последних секундах. За 0.06 до сирены, уступая 77:79, литовки получили право на штрафные. Лаура Юскайте с нервами не справилась, и первый бросок смазала. Показалось, что во второй попытке она намеренно метила в дужку кольца с тем, чтобы литовки взяли подбор и попытались сравнять счет. Однако мячом завладела Беглова. На паркете возникло некое подобие регбийной схватки, но Елена яростно вцепилась в игровой снаряд и не отдала его соперницам.

Фото: РИА Новости
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Интересно, что год назад в Москве с Литвой была почти такая же напряженная игра, и тогда тоже верх взяли россиянки (64:62). Сейчас прибалтийские девушки выходили на матч уже баз шансов попасть на Евро-2019, хотя это никак не сказалось на их серьезном настрое. Все хотят побеждать при своей публике.

Самыми результативными у нашей сборной стали Вадеева (23 очка), Белякова (14) и Майга (10). По ходу матча на площадку со скамейки запасных выходили Екатерина Федоренкова, Анастасия Шилова. Ксения Тихоненко, Наталья Анойкина и две чемпионки мира-2017 по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 (стритбол) - Анна Лешковцева и Татьяна Петрушина.

- Сочувствую литовкам, ведь все четыре своих поражения, по два от нас и от Венгрии, они потерпела с разницей в один мяч. Соперницам - мои комплименты. Они дали нам настоящий бой, хотя победа ничего им не приносила в турнирном плане. Это очень непростой и талантливый оппонент, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Олаф Ланге. - Мне пока тяжело работать в новом календаре с "окнами" посреди клубного сезона, особенно в ноябре. Трудно играть, имея ограниченное время на подготовку. Литовская сборная удивила нас своей защитой - она была гораздо агрессивнее, чем в недавних матчах. И потребовалось немало времени, чтобы выправить нашу игру. Мяч не двигался, у нас были проблемы в защите. Но я доволен стойкостью своей команды - это качество было одним из определяющих во всем отборочном цикле.

На матче в Кедайняе присутствовал глава Российской федерации баскетбола, чемпион Европы-2007 Андрей Кириленко. Он очень эмоционально поддерживал команду на трибуне. "Я как бы тоже боролся за мяч, в концовке кричал, что надо взять подбор, Был весь в игре и старался внести хоть какой-то свой вклад в победу", - цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.

Фото: Михаил Синицын
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В другой игре пятого тура нашего квартета венгерки в гостях предсказуемо разгромили Албанию - 139:27. Положение в группе "С" такое: Россия - 5 побед - 0 поражений, Венгрия - 4-1, Литва - 1-4, Албания - 0-5. Путевки на Евро-2019 получают победители всех восьми четверок и еще шесть команд, занявших вторые места - они определяются по дополнительным показателям. В этом рейтинге худшее положение пока у Греции и Черногории, имеющих по три победы. Даже если Россия и проиграет Венгрии, догнать нашу команду с ее разницей по очкам "плюс 209" нереально. У Черногории всего-то "плюс 59".

Помимо стран-организаторов Сербии и Латвии, компанию нам на Евро-2019 уже точно составят действующий чемпион Старого света Испания, Турция, Словения и Чехия. Остальные десять участников финального турнира определятся вечером в ближайшую среду.

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